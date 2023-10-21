TKDK Desteğiyle Şehir Lezzetleri ve Yöresel Tatlar Akçeşme Restoranında!

TKDK DESTEKLERİ İLE TERSİNE GÖÇ...



Tanju Yurt'un TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) desteği ile memleketine dönerek Akçeşme Restoran'ı kurması oldukça önemli ve başarılı bir girişim gibi görünüyor. İşte bu girişimle ilgili bazı temel bilgiler:

Yatırımcı Tanju Yurt: Tanju Yurt, gençlik yıllarında Antalya'da turistik tesislerde çalışmaya başlayarak sektörde deneyim kazanmış bir iş insanıdır. Ancak aile ve memleket sevgisi nedeniyle Isparta ili, Şarkikaraağaç ilçesi, Fele Köyü yolu üzerinde bir restoran kurma kararı almıştır. TKDK Desteği: Tanju Yurt, finansman kaynakları ararken TKDK'ye başvurmuş ve bu kurumdan aldığı 3,3 milyon TL hibe desteğiyle projeyi hayata geçirmiştir. Bu destek, yatırımın önemli bir kısmını finanse etmiştir. Akçeşme Restoran: Tanju Yurt'un kurduğu işletme, Akçeşme Restoran olarak adlandırılmıştır. İşletme, şehir restoranı ile yöresel bir lokanta konseptini birleştirmektedir. Bu sayede müşterilere çeşitli lezzet seçenekleri sunmaktadır. Hizmet Kapasitesi: Akçeşme Restoran, aynı anda 160 kişiye 24 saat boyunca hizmet sunabilmektedir. Ayrıca, aile işletmesi olarak 12 kişiye istihdam sağlamaktadır, böylece yerel ekonomiye de katkıda bulunmaktadır. Menü Çeşitliliği: Restoran, yerli ve yabancı misafirlere geniş bir menü sunmaktadır. Kahvaltıdan et yemeklerine, balık yemeklerinden tavuk yemeklerine, sulu yemeklerden sıcak ve soğuk içeceklere kadar farklı tatlar sunmaktadır. Böylece çeşitli damak zevklerine hitap etmektedir.