Başkan Başdeğirmen’e “hizmet” teşekkürü

Başkan Başdeğirmen’e “hizmet” teşekkürü
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Başkan Başdeğirmen’e “hizmet” teşekkürü
 
 
Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ile beraberindeki mahalle ve merkez köy muhtarları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen 44 mahallenin yanı sıra köylere hizmet götürmeye çalıştıklarını belirtirken, muhtarlarda vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
 
Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, mahalle ve merkez köy muhtarları, Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.
 
Muhtarların Belediye ile vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 44 mahallenin yanı sıra köylere de hizmet götürmeye çalıştıklarını belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizler bizim vatandaşımızla aramızda köprüsünüz. Eğer bu köprü olmasa vatandaşlarımıza ulaşmakta güçlük yaşarız. Vatandaşlarımız sizlere her türlü istek ve talebini iletebiliyor. Bu anlamda o talepler de sizin aracılığınızla bize geliyor ve bizde yapmaya çalışıyoruz. Merkez, köy, belde, ilçe tüm muhtarlarımızla birlikte 4,5 yıllık görev sürecimizde ilk gün söylediğim gibi 44 değil, 45, 46, 47 diye bugüne kadar tüm köylerimizle, yerleşim yerlerimizle bugünlere geldik. İnşallah bugünden sonra da bu hizmetleri birlikte yapmaya devam edeceğiz. Muhtarlar gününüzü kutluyorum” dedi.
 
Muhtarların vatandaşların sorunlarının çözümü için önemli bir rol üstlendiğini belirten Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, mahalle ve köylerdeki sorunların çözümü noktasında kendilerine destek olan Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.Büyükleblebi, “Mahallelerimizde ve köylerimizde vatandaşımızın devlete ulaşmasındaki en önemli köprülerden biriyiz. Bize gelen talepleri iletiyoruz, mahallelerimizin köylerimizin sorunlarının giderilmesinde yardımcı oluyoruz. Belediye Başkanımızla hem köy hem mahalle muhtarları olarak birlikte yol yürüdük. Taleplerimizi başkanımıza ilettik ve mahallelerimize köylerimize hizmet akımını sağladı. Buradan Başkanımıza mahalle ve köy muhtarlarımız olarak teşekkür ediyorum. Köy muhtarlarımızda bu dönem belediye başkanımıza ve belediye makamlarına çok rahat ulaştı. Başkanımızın her zaman kapısı açık oldu. Sayın Başkanımıza ve ekibine bizlerin ve hem halkımızın hep yanında oldukları çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
 
Ziyarette söz alan muhtarlar da mahallelerini ve köylerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, mücavir alan dışındaki bir hastanın masraflarını karşılamaktan ve sahip çıkılmasından ev yapılmasından dolayı teşekkür etti. Yiğit, “70 kilometre uzaklıktaki bir kişiye el uzattığınız için size teşekkür ederim” dedi.
 
Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey de Başkan Başdeğirmen’in vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, “Küme evlerimize her türlü alt yapıyı getirdiniz. Sosyal tesis yapılacak olmasının heyecanını yaşamaktayız. Spor salonumuz tamamlandı. Engelli bir ailemize onlara da ev yapıyorsunuz, yine bir vatandaşımızın evinin tadilatları yapılıyor, bunların da sevincini yaşıyoruz. Sağlık ve diğer alanlarda almış olduğumuz hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle halkım adına sizlere çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
 
Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar ise “Isparta’mıza ve Fatih Mahallemize çok güzel projeler yaptınız. mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
 
Aliköy Muhtarı Ali Çakacı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in sayesinde İl Özel İdaresiyle birlikte Aliköy, Küçük Hacılar ve Büyük Hacılar köylerinde doğalgaz çalışmalarının başladığını aktararak “Bundan dolayı teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, köydeki vatandaşlarımızın duası arkanızda. Bir belediye olarak değil, bir büyükşehir belediyesi gibi Isparta’da mahalle, köy ayrımı yapmadan ilçe ayrımı yapmadan talepleri anında yerine getirdiniz. Ne zaman olsa bizlerin telefonlarına baktınız, ekip gönderdiniz çok teşekkür ederim” diye konuştu.
 
Zafer Mahallesine önemli hizmetler aldıklarını belirten Muhtar Recep Gürdal ise yollarda kalan evlerin yıkıldığını yollarının genişletildiğini dile getirdi ve teşekkürlerini iletti.
 
Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu da ciddi hizmetler aldıklarını, şehre önemli yatırımların yapıldığını aktararak Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.
 
Yedişehitler Mahallesi Muhtarı AdemŞamlı, Başkan Başdeğirmen’in göreve geldiğinden bugüne kadar mahallelerinin dertlerini, isteklerini aktarmakta hiçbir zorluk yaşamadıklarını belirterek, “Mahallemizdeki alkollü mekanın kapatılması, pazaryerimizin yenilenmesi, parklarımızın yapılması, camilerimizin çevre düzenlemelerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
 
Modernevler Mahallesi Muhtarı Ebru Özbayrakçı da mahallelerindeki üst geçit bulunduğunu o üst geçidin asansörlü olması yönünde taleplerinin olduğunu ve bu talebin anında karşılık bulduğunu dile getirirken, “Şu anda o üst geçitten bir kişi değil, her gün çok sayıda vatandaşımız geçiyor. Sizlere dua ediyorlar. Sağlık alanında da yer tahsisinizle mahallemize Aile Sağlığı Merkezi binası kazandırıldı. Bir mahalle sakinlerimiz arasında yatalak bir teyzemiz vardı, o teyzemiz de belediyemiz sağlık işleri müdürlüğünce nakil hizmeti alıyor. Sizlere şükranlarımızı sunuyoruz” görüşlerinde bulundu.
 
Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, “Başkanım sizin de dediğiniz gibi bugün tüm Isparta’nın ihtiyaçlarını karşılasak, yarın bu ihtiyaçlar yenilenecek, çünkü yaşanan bir şehiriz. Belediyenin görevi bir asfalt, yol, kaldırım yapmak ancak haricinde insana dokunuşlarınız var. mahallemizde yaklaşık bir yıl önce bir yangın çıkmıştı ve bir ailemizin evi yok olmuştu. O ailemizin evinin tüm eksiklikleri tamamlanarak teslim edildi. Annemiz 2 oğlu bir kızı ile güzel bir evde yaşamaya başladılar. Eski bir evleri vardı. Yaşanılması zor bir evden şimdi ailemiz çok güzel bir eve geçti. Başkanım insana ve kalbine dokunuştan yaptığınız sosyal belediyecilik hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizinle çalışmaktan onur, gurur duyuyorum” ifadelerinde bulundu.
 
Gelincik Köyü Muhtarı Erkan Sezgin ise “Başkanım siz geldikten sonra biz hiç yokluk hissetmedik. Telefonu elimize aldığımızda ilk siz aklımıza geliyorsunuz. Bir başkanımız var bizi kırmayacağını biliyoruz. Her zaman telefonlarımıza baktınız, biz sizden memnunuz, inşallah yine sizlerle çalışmak isteriz. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
 
Ziyaretin sonunda muhtarlar, mahalle ve köyleri ile kendilerine desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Başdeğirmen’e plaket takdim etti.
 
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