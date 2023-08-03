Başkan Başdeğirmen: Isparta diğer illere örnek bir şehir

Başkan Başdeğirmen: Isparta diğer illere örnek bir şehir
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Başkan Başdeğirmen: Isparta diğer illere örnek bir şehir
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yayla Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek istek, talep ve önerilerini dinledi.
Yayla Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve mahalle esnafı katıldı. Başkan Başdeğirmen, mahalle esnafının ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından dinlemek amacıyla bu toplantının düzenlendiğini belirtti.
Toplantıda esnaflar, mahallelerine yönelik taleplerini iletirken, Başkan Başdeğirmen de istek ve talepleri tek tek not aldı, kimi talepler ise anında yerine getirildi.
Programda mahallelerine yapılan yatırımlardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, yıllardır atıl kalan ancak Başkan Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle hayata geçirilen Pazar Cami, Isparta Meydan AVM’nin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Başaran, “Isparta Meydan AVM ve camimiz mahallemize şehrimize ayrı bir güzellik getirdi. Başkanımızın gayretleriyle burası açıldı” dedi.
Mahallerindeki bazı cadde ve sokaklarda yeniden düzenleme çalışması talebini ileten Muhtar Başaran, “Kaldırımlarımızın ve bazı sokaklarımızın begonit taşla döşenmesini, aydınlatmalarının yapılmasını istiyoruz. Fatih Çarşısı mescidinin yenilenmesi, tuvaletlerin bakımlarının yapılmasından ve tüm yaptığınız hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
4,5 yıllık bir süreden buyana Isparta’ya hizmet verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta’mız çok güzel bir şehir. Altyapısıyla, çevresiyle beraber diğer illere örnek bir şehir. Uzun zamandır göreve gelen belediye başkanlarımız ve ekipleri, şehrimizin altyapısı ve güzelleşmesi için çok emek vermişler. Aynı emekleri bizlerde vererek devam ettiriyoruz. Bizlerin vazifesi önceki aldığımızdan bir fazlasını, daha güzelini yapabilmektir. Bugüne kadar hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin çok büyük emekleri var” görüşlerinde bulundu.
Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğundan da bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yatırımların yanında devletin mağdur olan her bir vatandaşının yanında olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, “Sosyal devlet anlamında ülke olarak kimin sorunu varsa onun yanında olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzünü hem ülkemize hem de dünya ülkelerine ayırarak, felaketlerden, zorluklardan aşmak için büyük mücadele veriyor. Biz ordusuyla, insanıyla en güçlü ülkeyiz. Doğalgaz, petrol bulduk, güneş enerjisiyle kendi enerjimiziüretmeye başladık. Allah’ın izniyle kısa bir süre sonra çok büyük işler yapan ülke haline geleceğiz” görüşlerinde bulundu.
Genel değerlendirmesinin ardından mahalle esnafının istek talep ve önerilerini de alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir esnafın direğe çöp kovası konması isteğinin yerine getirilmesitalimatını verirken, talep ilgili müdürlük tarafından toplantı anında yerine getirildi.
Esnaf toplantısına Akdeniz Elektrik Dağıtım Isparta Bölge Müdürü Fahim Altınordu da katılırken, mahalledeki sokakların aydınlatılması konusu ele alındı ve konuyla ilgili çalışma başlatıldı.
13 yıldır mahallede esnaflık yaptığını ifade eden Ayşe Karateke, Meydan AVM’nin açılmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Eski adıyla ITKM’nin mahalledeki esnafın kanayan bir yarası olduğunu belirten Karateke, “AVM’nin ışıklandırması da çok güzel oldu. AVM’nin çıkış cepheleri diğer taraflara verildiği için biz vatandaşlarımızı göremiyoruz. Bizim olduğumuz taraftaki kapıların da açılmasını istiyoruz” derken Başkan Başdeğirmen, AVM yönetimiyle görüşerek, kapının açılmasını istedi. AVM yönetimi konuyu değerlendireceklerini bildirdi.
Eski adıyla Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi’nin (ITKM) süreci hakkında bilgi aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Orada yıllarca kocaman tabelalar vardı, saçlarla kapalıydı. Buraların üzerindeki yazılara bakarak 15 yıldan fazla zaman geçirdik. Çok şükür seçim zamanındaki önemli sözlerimizden bir tanesi AVM’yi açmaktı. Çok da mücadele verdik. Birçok sorunu üzerimize alarak konunun çözümü için adım attık. Kendi meclis üyelerimizle bu işi çözmek için mücadele verdik. Kimse imza atmak istemedi. Ben başkan olarak imza attım. Belediye başkan yardımcımız da imza attı. Bize ‘başkan üzerindeki tüm mal varlıklarını devretsin, attığı imza tüm mal varlıklarına el koyduracak’ dediler. Zeyilnamelerden dolayı müttehit firmadan alacağımız vardı.  ‘Zeyilnamelerin paralarını ödenmeden siz burayı yaparsanız buranın parasını ödeyemezsiniz bu işe girmeyin’ dediler. Isparta’nın büyük problemi olan bir inşaatın tamamlanması için göreve gelen bir belediye başkanı nasıl geri durabilir.  Allah sağlık verdiği sürece her şeye direncimiz sonsuz. Başladık, TMSF burada gece gündüz mücadele vererek önce camiyi yaptı. Arkasından içeriden 2.200 kamyon hafriyat attık.  Pandemi sürecine denk gelmesine rağmen o mücadeleyi verdik. İnşallah buna mani olanlar utanıyordur. Şimdi sıra esnafımızın bu kapıyı da kullanalım bize de faydası olsun talebine geldi. Kademe kademe istekler güzelleşiyor. AVM nereden nereye geldi. Çok şükür o da bize nasip oldu. Biz bu görevlere problemleri çözmek için talip olduk” ifadelerinde bulundu.
Esnaf da Meydan AVM’nin açılmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Esnaf, “Güneş enerjisi yatırımlarınızdan dolayı da size teşekkür ediyoruz. Üzüm Çarşısını çok güzel yaptınız. Isparta bu vesileyle tarihini gördü. Köhne bir yapısı vardı harika bir yapıya dönüştü. Elinize sağlık. Tuvaletlerde çok iyi oldu. Ücretsiz olarak yararlanıyoruz. Allah razı olsun” dedi.
Bir esnafın toplantının başında dile getirdiği direğe çöp kovası konması isteği toplantı sürerken yerine getirilirken, esnaf, “Talebimiz yerine getirildi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.
 
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