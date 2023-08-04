IGSİAD Yönetim Kurulu, Vali Aydın Baruş'u Makamında Ziyaret Etti

Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kapı, Başkan Yardımcısı Yusuf Çağdaş Ermerak, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vacit Yorulmaz, ve diğer yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı, üyelerin tanıtımının ardından dernek hakkında bilgi vererek, "2002 yılında kurulan derneğimiz Isparta'nın ilk işadamı sivil toplum örgütlerinden biridir. Hizmet, tarım, ticaret, inşaat ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 60 üyemiz bulunmaktadır. Üyelerimize vizyon katacak konuklarla her 15 günde bir olağan toplantılar düzenliyoruz. Sizi de olağan toplantılarımızdan birinde aramızda görmekten mutlu oluruz." şeklinde konuştu.

Vali Aydın Baruş, yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dilekleriyle sözlerine başladı. Isparta'nın hizmet sektörü ağırlıklı bir il olduğunu, organize sanayi bölgesinin genişletilmesi için çalışmalar yapıldığını ve Isparta'nın göller bölgesi olması nedeniyle koruma bölgelerinin olduğunu belirtti. Ayrıca Eğirdir Gölü'nün korunması ile ilgili bilgiler verdi ve yönetim kuruluna başarılar diledi.