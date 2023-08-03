Isparta 32 Spor'da Ayrılık!

[ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ, KALECİ FURKAN BEKLEVİÇ İLE YOLLARINI AYIRDI]

Isparta 32 Spor Kulübü, son iki sezondur takımın kalesini başarıyla koruyan ve yeşil-pembeli formayı gururla taşıyan Furkan Bekleviç ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulüp yönetimi, Furkan Bekleviç'e vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diler.Kaleci Furkan Bekleviç, Isparta 32 Spor Kulübü formasıyla gösterdiği performans ve profesyonel yaklaşımıyla taraftarların takdirini kazanmıştı. Kendisi, sahadaki başarılı performansıyla takımın önemli bir parçası haline gelmiş ve taraftarların sevgilisi olmuştu.Kulüp yetkilileri, Furkan Bekleviç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmanın zorlu bir karar olduğunu belirttiler. Ancak futbolun doğasında olan değişim ve transfer süreçleri nedeniyle böyle bir kararın alındığını ifade ettiler.Futbolcu Furkan Bekleviç'e, takımın başarısı için göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Kulüp yönetimi, onun her zaman kulüp için özel bir yeri olduğunu ve kapılarının ona her zaman açık olacağını vurguladı.Furkan Bekleviç'in bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen Isparta 32 Spor Kulübü, yeni sezonda tüm hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden paylaşılan haberle ilgili destek ve iyi dileklerini ileterek, Furkan Bekleviç'e veda mesajları yayınladılar.Isparta 32 Spor Kulübü, önümüzdeki dönemde kadrosunu güçlendirmek ve başarılı sonuçlar elde etmek için transfer çalışmalarına devam edecek. Taraftarlar da merakla yeni sezon kadrosunu beklerken, kulüp yönetimi de takımın geleceğine yönelik planlamalarını sürdürmektedir.