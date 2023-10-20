Isparta PTT Başmüdürlüğü 183. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor!

PTT 183 Yaşında

İletişimde 183 Yıllık Tecrübe

Haber Tarihi: 23 Ekim 2023

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), kuruluşunun 183. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor. 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti adıyla Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşme hizmeti vermek üzere kurulan PTT, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak tarihi boyunca birçok önemli görevi üstlenmiş ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmıştır.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, kuruluşun 183. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla en kaliteli hizmeti sunmayı sürdüreceğiz. PTT, geçmişten aldığı tecrübeyi geleceğin teknolojisiyle birleştirerek, Türkiye'nin iletişim ve haberleşme alanındaki öncü markalarından biri olma hedefine emin adımlarla ilerliyor," dedi.

Bugün, PTT AŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak ülkenin her köşesinde geniş bir hizmet ağıyla posta, kargo, lojistik, filateli ve e-ticaret gibi birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, PTT sosyal ve kültürel etkinliklere destek veriyor, sporu teşvik ediyor ve çevreye duyarlı projelere imza atıyor.

Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Projeler

Dünyadaki hızlı dijital değişim ve dönüşümü yakından takip eden PTT AŞ, sürdürülebilirlik ve inovasyonu önemsiyor. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) projesi ile kağıt kullanımını azaltarak çevreye katkı sağlıyor ve kapsayıcı küresel büyüme konusundaki "Kalkınmanın Yüzyılı" hedefine katkıda bulunuyor.

Ayrıca, PTT AŞ, sıfır atık projeleriyle tasarruf sağlayarak çevreyi koruma ve karbon salınımını azaltma amacı güdüyor. 2030 yılına kadar araç filosunun yüzde 80'ini elektrikli araçlara dönüştürme hedefiyle enerji israfını azaltmayı ve doğal güzellikleri korumayı amaçlıyor.

Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri

PTT AŞ, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerine öncülük ediyor. Posta ve kargo kutularında doğaya zararsız, geri dönüşüme uygun malzemelerin kullanılması konusundaki kararın alınmasında etkin bir rol oynuyor ve Türkiye'nin 2053 yılı için belirlediği net sıfır karbon hedefine ulaşılmasına katkı sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da PTT AŞ'nin projelerini yakından takip ederek, Türkiye Kart projesi gibi inovatif çalışmalara destek veriyor. Bu projeler, vatandaşların hayatını kolaylaştırma hedefiyle gerçekleştiriliyor.

yılını kutlayan PTT AŞ, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hizmetlerine aynı özveri ile devam etmeyi sürdürecek. İletişim ve haberleşme alanlarında sunduğu hizmetlerle büyük bir başarı elde eden PTT, vatandaşların önceliklerine göre hareket etmeye devam ediyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, bu özel gün vesilesiyle PTT ailesini kutlarken, "Sizler olmadan, PTT Ailemizin bugünkü başarısı ve itibarı mümkün olmazdı" ifadeleriyle PTT çalışanlarına teşekkür etti.

PTT AŞ, Türkiye'nin geçmişi ve geleceği arasında köprü kurarak, iletişimdeki 183 yıllık tecrübesiyle büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.