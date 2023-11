Başkan Başdeğirmen: 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımız için duyarsız kalamazdık

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Kasım Ayı Olağan Belediye Meclisi ilk oturumunda ek gündem maddesi olarak meclise sunduğu ve mecliste grubu bulunan partilerin de önergeleriyle kabul edilen,65 yaş üstü ve engelli vatandaşların Özel Halk Otobüslerinden tekrar ücretsiz olarak faydalanmaları kararı meclisten cuma günü düzenlenen oturumda oy birliğiylegeçmişti. Bu kararın ardından, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Isparta Şube Başkanı Abdulkadir Ersal ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Isparta Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, son bir aydır 65 yaş üstü vatandaşların halk otobüslerinden ücretsiz faydalanamadığını kaydederek, “Bu Türkiye’nin bir meselesiydi, ancak siz Isparta’da girişimlerinizle bunu bir çözüme kavuşturdunuz. Mecliste alınan kararla ücretsiz binişler tekrar yapılmaya başlandı. Başta size, gerek iktidar gerek muhalefet partisi meclis üyelerimize, halk otobüsleri kooperatifimize teşekkür ediyoruz. Emeklilerimizi anamız babamız diye düşündünüz, bunda en büyük pay sizin. Niye binmesinler dediniz, bu konuda çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Bu konuyu ele alarak çözdünüz. Bu konu kanayan bir yaraydı, bizi bu dertten kurtardınız. Gerek şahsım gerek teşkilatım gerek 65 yaş ve üstü emeklilerimiz adına teşekkür ederim.” dedi.Başkan Başdeğirmen’in her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve yaptığı yatırımlarla şehri bir başka güzel hale getirdiğine de değinen Ersal, “Andık Deresi mezbelelik bir haldeydi çok güzel olmuş. Emeklimiz 1 liraya çayını Atatürk Parkında içebiliyor, oturabiliyor, sohbet edebiliyor. Vatandaşlarımız evinde dahi yapsa çayı bir liraya mal edemez. Kiralıdere çok iyi oldu, Cam Seyir Terası ayrı bir güzel oldu. Çok büyük hizmetler yapıyorsunuz. Isparta’mıza çok daha güzel hizmetler yapacağınızdan da eminiz. Isparta için Isparta’nın insanları için güzel işler yaptınız” şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de 65 yaş üstü vatandaşların halk otobüslerinden ücretsiz faydalanmasını değerlendirdi. Başkan Başdeğirmen, “65 yaş üstü ablalarımız, abilerimiz bizim için çok değerli. Mutlu olmaları bizim için çok önemli, hiçbir zaman üzülmelerini, kalplerinin kırılmasını hiç istemeyiz. Onlar bizim değerimiz. Bunun için yapılan bu çalışmaların yapılması gerektiğinin bilincinde olan bir ekibiz. Türkiye genelinde halk otobüsleri federasyonunun ülkenin tamamında bu işi yapmayacağız dedikleri bir sorunla karşılaşıldı. Bizim Isparta’mızdaki vatandaşlarımızı da etkiledi. Bizler de bu konuda duyarsız kalamazdık. Halk otobüsleri ile de bu konuyu konuştuk. Onlarda bir esnaf, özel bir sektör. Bunu yapamayacaklarını bizlere ilettiklerinde bizler de göreve geldiğimizden bu yana halkımızın yanında destek olduk. Halk otobüsleri kooperatifinin başarılı bir şekilde çalışma yapabilmelerini ve ayakta kalabilmelerini sağlamak için yaptığımız her çalışma Isparta’mızda yaşayan vatandaşlarımızı etkileyen bir çalışma. Bizim desteğimiz halk otobüslerine yapılan bir çalışma değil, bizim desteğimiz halk otobüslerinin hizmet verdiği kesime. Bu otobüsleri kim kullanıyorsa, pandemi sürecinin başlangıcından beri öğrencimizden, yaşlımıza, gencimize hepsine verilen bir hizmet. Onların ayakta kalabilmeleri de bizler için önemli. Bizde bu anlamda bu sorunu çözmenin mutluluğu içindeyiz. Devletimizin de bize verdiği destekle bu çalışmayı çözümledik. 5 aylık bir süre bütün sorumluluğu üzerimize alarak, masrafları karşılayarak engellilerimiz ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın karşılığını ödeyerek sağlıklı bir hale getirdik. Devletimiz, hükümetimiz bugüne kadar o kadar çok şeye destek verdi ki, hiçbir zaman bizim yaşlımızı, engellimizi, ihtiyaç sahibi vatandaşımızı yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde büyüklerine karşı sevgisini saygısını belirtmiştir. Engelliye yönelik her türlü çalışmanın yapılması gerektiğini, bizlere her zaman talimatı insana dokunarak, insanı düşünerek tüm toplumun faydalanacağı hizmetleri yaparak görevlerimizi idame ederek bizlere telkinler vermiştir. 2008 yılında Cumhurbaşkanımız 65 yaş üstü vatandaşlarımıza engellilerimize halk otobüsleri ücretsiz diyerek her ay otobüslere ücret ödemiştir. Bu destek yadırganamaz, bizde devletimizin gücünü devletimizin insanına kullanıyoruz. Meclis kararımızı aldık, şükür eskisi gibi uygulamaya geçtik. 65 yaş üstü abilerimiz, ablalarımız, annelerimiz, babalarımız onların mutluluğu bizim için önemli. Meclisimizde de oy birliği ile geçen bu karardan sonra da halk otobüslerine destek vererek sorunları çözmüş olduk. Allah sağlıklı mutlu huzurlu günler nasip etsin” görüşlerinde bulundu.