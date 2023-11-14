CHP’Lİ HALICI ‘YURTLARDAKİ ÖĞRENCİLER HALEN NEDEN ZEHİRLENİYOR?’

Değerli basın mensupları,

Son günlerde KYK yurtlarında yaşanan zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. 12 Kasım Pazar gecesi Isparta Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 117 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. CHP konuyu Meclise taşıdı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde “Günümüz teknolojisi ve ulaşım imkanlarına rağmen öğrencilere sağlıklı gıda temin edilememesi, yaşadığımız çağda ülkemizde durmadan öğrencilerin yurtlarda zehirlenmesi ve halen önlem alınmaması sizi neden rahatsız etmemektedir?” diye sordu.

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü’ndeki Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, 12 Kasım Pazar günü yedikleri tavuktan yapılan yemekten etkilenerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle Isparta’daki çeşitli hastanelere başvurdu.

Valiliğin yaptığı açıklamada konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten CHP’li Halıcı'nın önergesinde yer alan sorular şu şekilde:

Yurtta zehirlenmeye neden olan yiyecekler hangi firmalarca temin edilmiştir? Bunların kontrolleri neden yapılmamaktadır? Bu firmalar ne kadar süreden bu yana yurtlara gıda temin etmektedir? Daha önce bu firma ya da firmaların verdiği gıdalar sonucu zehirlenme vakası yaşanmış mıdır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; başlatılan soruşturma hangi aşamadadır? Kaç kişiyle ilgili idari ve hukuki süreç devam etmektedir? Yurtlarda gıda ve hijyen denetimleri hangi aralıklarla, nasıl ve ne şekillerde yapılmaktadır? Isparta’da yurtlar hangi aralıklarla ve kimler tarafından denetlenmektedir? Bu denetimlerin sonuçları nedir? Son iki yılda yurtlardaki gıda ve hijyen konularıyla ilgili bakanlığınıza, ilgili kurumlara ve CİMER’e yapılan başvuru ve şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlerin ve başvuruların sonuçları ne olmuştur? Bu şikayetler ve başvurular sonucunda kaç soruşturma açılmıştır? Günümüz teknolojisi ve ulaşım imkanlarına rağmen öğrencilere sağlıklı gıda temin edilememesi, yaşadığımız çağda ülkemizde durmadan öğrencilerin yurtlarda zehirlenmesi ve halen önlem alınmaması sizi neden rahatsız etmemektedir?