ISPARTA'NIN EN BÜYÜK SPOR KAMPUSU HİZMETE GİRDİ

Isparta'nın en geniş spor kampusu, Fatih Mahallesi'nde büyük bir katılımla açıldı. UEFA standartlarına uygun sentetik çim saha, yarı olimpik yüzme havuzu, ve kapalı spor salonunu içeren bu kampus, Isparta Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirildi. Açılış törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve birçok önemli isim katıldı.Protokol üyeleri, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yapılan konuşmalarda, bu spor kampusunun gençlere daha fazla eğlence ve aktivite imkanı sunarak onları olumsuz alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladığı belirtildi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporun gençlerin hayatında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Spor yapan birey sağlıklı bireydir, spor yapan kişinin zihni daha açıktır ve geleceğe yönelik birçok hedefi vardır. Çocuklarımızı çok daha iyi yerlere taşıyabilmek için sporla beraber eğitimlerini daha iyi hale getirmek amacındayız" dedi.MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, sosyal belediyecilik kapsamında yapılan bu tesisin önemine vurgu yaparak, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun ise spor tesislerinin artırılması noktasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in özverili çalışmalarını övdü ve "Isparta’da sporu hem çeşitlendiriyoruz, hem zenginleştiriyoruz. Bu tesis sadece bunlardan bir tanesi. İnşallah çok farklı tesisleri ve yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Açılışta konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş da sporun bireylere sağlık ve sosyal katkılarının yanı sıra, gençleri olumsuzluklardan uzak tutmada önemli bir araç olduğunu ifade etti. "Bu tesisin Isparta’nın sportif geleceğine çok büyük katkılar sağlayacağına sosyal yönden birçok yaranın iyileşmesine katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" dedi.Protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi ve dostluk maçı gerçekleştirildi. Gül Spor ve Lavanta Spor takımları arasında oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı.