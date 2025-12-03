isparta-oto-ekspertiz

Asır Kuruyemiş Isparta Şubesi Hizmete Açıldı

Türkiye genelinde hızla büyüyen Asır Kuruyemiş, 108. şubesini Isparta’da hizmete açtı. Modern konsepti, geniş ürün yelpazesi ve ferah mağaza düzeniyle dikkat çeken yeni şube, ilk günden bölge halkının yoğun ilgisini gördü.

Yeni açılan Isparta şubesi; kuruyemiş, aktar ürünleri, baharat (naharat), çikolata çeşitleri, kahve ve kozmetik kategorilerinde yüzlerce ürünü müşterileriyle buluşturuyor.

Mağazanın iç tasarımında ürünlerin sergilendiği özel alanlar, ahşap raf düzeni, bal peteği formundaki dekoratif raf sistemleri ve geniş teşhir reyonları öne çıkıyor. Görsellerde de yer alan şık aydınlatmalar, ürünlerin doğal dokusunu ön plana çıkararak alışveriş deneyimini keyifli hale getiriyor.

Asır Kuruyemiş Isparta Şubesi’nde müşteriler;

  • Taze ve günlük kavrulmuş kuruyemiş çeşitleri

  • Doğal baharat ve aktar ürünleri

  • Zengin çikolata ve lokum çeşitleri

  • Özel harman kavurulmuş kahveler

  • Bitkisel kozmetik ürünleri

gibi birçok kategoride kaliteli ürünlere ulaşabiliyor.

Asırlardır süregelen tat ve tazelik anlayışını modern mağazacılık ile birleştiren Asır Kuruyemiş, yeni şubesi ile Isparta halkına hem ekonomik hem de güvenilir alışveriş imkânı sunmayı hedefliyor.

Açılışı yapılan 108. şube, bölgedeki doğal ve taze ürün tercih eden müşterilerin yeni buluşma noktası oldu.

 

