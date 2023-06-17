Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik, kültür ve sanatın önemine vurgu yaptı

Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, aramızdan ayrılışının sekizinci yıl dönümünde düzenlenen "Sanat ve Demirel" başlıklı konferans ile anıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Altıntaş konuşma yaptı.Programa Vali Aydın Baruş, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Demirel Ailesi, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Osman Altıntaş, katılımcılarla paylaştığı konuşmasında Süleyman Demirel'in kültür ve sanata verdiği değeri anlatırken, kendi anılarını da aktardı.Konferansın ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Sanat ve Demirel" temalı sergi gezildi. Bu etkinlik, Isparta'da son dakika olarak haberleştirilmiştir.