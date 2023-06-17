Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), 5 bin 789 öğrencisini düzenlenen görkemli bir törenle mezun etti. Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen ISUBÜ 2022-2023 mezuniyet törenine, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Av. Osman Zabun ve Hasan Basri Sönmez, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, kamu kurumu müdürleri, meslek odaları temsilcileri, dekanlar, akademisyenler, öğrenci velileri ve yüzlerce genç mezun katıldı.Tören, üniversitenin 6 fakülte, 18 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokulunda öğrenim gören mezunların ve akademisyenlerin tören geçişiyle protokolü selamlamasıyla başladı. Tribünde yer alan aileler de çocuklarına alkışlarla destek vererek bu özel anlarını paylaştı.Mezuniyet törenindeki konuşmasında Vali Baruş, mezun olan öğrencilerin aynı zamanda Isparta'nın elçileri olduğunu vurgulayarak, yükseköğretimdeki öğrencilerin Türkiye'nin geleceğinde önemli roller üstleneceklerini belirtti. Baruş, gençlere hayatta azimlerini ve sabırlarını hiç kaybetmemelerini tavsiye ederken, üniversite yıllarında edinilen dostlukların ve arkadaşlıkların önemine de dikkat çekti. Ayrıca, Isparta'nın güzelliklerini ve Türkiye'yi gönüllü birer elçi olarak anlatmalarını istedi.Konuşmaların ardından Vali Baruş, bölümlerinde birincilikle mezun olan öğrencilere başarılarından dolayı hediye takdim etti ve tebrik etti.Tören, ant içme ve kep atma coşkusuyla sona erdi.ISUBÜ'nün düzenlediği bu coşkulu mezuniyet töreni, Isparta'da heyecanla haberleştirilmiştir.