WhatsApp, Tek Bir Telefonda Birden Fazla Hesap Kullanma Özelliğini Test Ediyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özelliği getirmeye hazırlanıyor. Yeni özellikle birlikte, WhatsApp kullanıcıları artık tek bir telefonda birden fazla hesap kullanabilecek. Meta’nın sahibi olduğu dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yenilikler gelmeye devam ediyor. WhatsApp geçen günlerde telefon numaraları olmadan kullanıcıların hesaplarına erişim sağlamasına olanak sağlayan bir özellik getirmişti.Şimdi ise WhatsApp, bu özelliği test etmeye başladı. Platformun test versiyonunda görüldüğü kadarıyla artık bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanılabilecek. WABetaInfo'nun haberine göre, bu sistem aynı Instagram'da olduğu gibi olacak. Kullanıcılar, hesaplar arasında istedikleri zaman geçiş yapabilecekler. Bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının farklı hesaplara erişmek için farklı cihazlara ihtiyaç duymadan tek bir telefonda kolaylıkla geçiş yapmalarını sağlayacak. Özellikle iş ve kişisel hesapları ayrı tutan kullanıcılar için bu geliştirme oldukça faydalı olacak. WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı henüz net değil, ancak testlerin devam ettiği ve yakın gelecekte genel kullanıma açılması bekleniyor.