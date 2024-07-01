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15 Şahitli Nikah: Avukat Tahir Alan’ın Kızının Düğünü Siyasileri Isparta'da Buluşturdu

15 Şahitli Nikah: Avukat Tahir Alan’ın Kızının Düğünü Siyasileri Isparta'da Buluşturdu
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15 Şahitli Nikah: Avukat Tahir Alan’ın Kızının Düğünü Siyasileri Isparta'da Buluşturdu

İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri Avukat Tahir-Şerife Alan çiftinin kızı Aybüke, Şükran Nazoğlu-Ali Borazan çiftinin oğlu Nazmi ile bir ömür sürecek beraberliğe "evet" dedi.

Çiftin nikah töreni Halıkent Mahallesi'ndeki Modapark Kır Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Nikaha siyasi partilerin başkanları ve yönetimleri, sendika ve oda başkanları ile çok sayıda seçkin isim katıldı. Çiftin nikah şahitleri arasında İçişleri Eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Hasan Basri Sönmez, Isparta eski Milletvekili Recep Özel, İçişleri Eski Bakan Yardımcıları Mehmet Ersöz ve Sabri Özdil, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Uşak Valisi Turan Ergül, Isparta Valisi Aydın Baruş, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Burdur Eski Milletvekili Bayram Özçelik, İş İnsanı Adnan Demirel, Ahmet Onurcan Durmuş ve Fatma Tuğçe Çakmak yer aldı.

Nikahta konuşan Süleyman Soylu, “Allah nazardan korusun. Dua ile geldik, inşallah Allah dualarımızı kabul eder.” diyerek genç çifte mutluluklar diledi. Tüm şahitler de genç çifte iki cihan mutluluğu temennisinde bulundular.

Biz de Isparta Haber Ajansı olarak genç çifti kutlar, mutluluklar dileriz.

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