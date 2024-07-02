Yaz Kursumuz Başlıyor: “Temel ve Artistik Jimnastik” Eğitim Kayıtlarımız Başladı!

Yaz aylarında çocuklarınızın vaktini boşa harcamayın. Maraton Spor Kulübü olarak çocuklarımızın bedensel gelişimlerini desteklemek, hareket kabiliyetlerini geliştirmek, cimnastik branşını sevdirmek ve öğretmeyi amaçlıyoruz. Çocukların fiziksel ve sosyal anlamda olumlu gelişebilmeleri için spor yapmaları gerekir. Çocukların gelişiminin en kapsamlı ve hızlı olduğu dönemlerden biri 3-7 yaş arasıdır. Bu yaşlar arasında alınan eğitim ve kazanılacak alışkanlıklar kişilik gelişimine katkıda bulunur.

Fiziksel aktiviteler sırasında çocuklar, bedenlerini tanımayı, koordineli bir şekilde kullanmayı ve yeteneklerinin farkına varmayı öğrenirler. Psikomotor gelişiminin sağlanması, kas ve kemik yapılarının güçlenmesi, kuvvetlenmesi, sinir-kas koordinasyonu ve sürat konusunda faydaları olan cimnastik sporu, çocuğun gelişimi açısından oldukça önemlidir. Yaşam boyunca düzenli yaşamayı öğrenerek derslerinde ve gelecek hayatlarına da katkı sağlarlar. Başarıya ulaştıkça mutluluğu, huzuru, disiplini ve gururu yaşamayı öğrenirler.

Maraton Spor Kulübümüze 4-10 yaş arası çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyoruz. Haydi, siz de bize katılın! Çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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