Mevlid-İ Şerif Okundu Ve Bal Şerbeti İkram Edildi

Hz. Peygamber’in (s.a.s) doğumunun 1450. Yıl dönümü münasebetiyle camilerde Mevlid-i Şerif okundu.17 Ekim 2021 Pazar günü Ulu Camii ve Mimar Sinan Camiinde akşam namazına müteakiben gerçekleştirilen Mevlit Kandili Özel programına İl Müftüsü Vekili Seyit Böğet, İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Şube Müdürü Mustafa Güner ve vatandaşlar katıldı.Mimar Sinan Camiinde gerçekleştirilen ve Türkiye İlahiyatlılar Derneği’nden öğrencilerin de katıldığı Mevlit Kandili Özel Programının sonunda, katılımcılara cami önündeki çeşmenin musluklarından akıtılan bal şerbeti ikram edildi.Bal şerbeti ikramını yapan Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz.Bal Şerbetinin TarihiDaha çok Mimar Sinan Camisi olarak bilinen ve yaptıranına izafeten "Firdevs Paşa" diye isimlendirilen cami, 1561 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde Isparta valisi olan Firdevs Bey tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.Caminin vakfiyyesinde, "Aselin kıyyesi (Balın okkası) beş akçeye çıksa da beher sene, Peygamberimizin doğum gününe izafeten camide mevlit okutulması ve cemaate bal şerbeti dağıtılması katiyen terk olunmayarak behemehal (mutlaka) yapılması şart koşulmuştur" şeklinde geçtiği üzere her yıl Mevlit Kandilinde bal şerbeti ikram edilmektedir.