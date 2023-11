100. Yıl Ormanı Fidanlarıyla Yeşeriyor: Milli Ağaçlandırma Günü Coşkusu

11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" ve "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" dolayısıyla Atabey ilçesi Kapıcak köyü yolu üzerinde "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu. Gerçekleştirilen törenle birlikte, fidanlar toprakla buluştu.Atabey Millet Bahçesinde düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü törenine, Vali Aydın Baruş, Atabey Kaymakamı Selami Işık, ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Çatal, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.Vali Baruş, konuşmasında Cumhuriyeti bir fidan gibi görerek, onun büyüyüp ağaç olduğuna vurgu yaparak, dikilen fidanların Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, onu kuran nesiller gibi büyüyerek sağlıklı bir ormana dönüşeceğini belirtti."Doğadaki her bir varlığa saygı duymak hepimizin insanlık borcudur" diyen Vali Baruş, ağaçların sadece bize değil, tüm canlılara su, temiz hava ve besin kaynakları sağladığını ifade etti. Ayrıca, doğa sevgisinin ve orman sevgisinin gelecek nesillere aşılanması için Milli Ağaçlandırma Günü'nün büyük önem taşıdığını vurguladı.Alanda 2023 adet fidanın dikildiği etkinlikte, Vali Baruş, kendi adına hazırlanan fidanı toprakla buluşturarak can suyunu verdi. Ardından çocuklarla birlikte fidan dikimine katılarak, etkinliğe katılan her bir öğrenciye teşekkür etti.Isparta Orman İşletme Şefliği tarafından belirlenen 20 farklı alanda ise toplam 23 bin 826 fidan dikimi gerçekleştirildi.Milli Ağaçlandırma Günü ve Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yeşeren fidanlar, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına sağlıklı bir ormanla adım atmamıza vesile olacak.