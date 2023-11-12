GRAM ALTIN İÇİN '1770 TL' UYARISI

Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, gram altın için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. 12 Kasım 2023 tarihinde yaptığı değerlendirmede, yatırımcılara önemli bilgiler veren Memiş, altın piyasasındaki beklenen zirveleri paylaştı.

Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin değerlendirmesine geçen İslam Memiş, haftayı 7771 puandan tamamlayan endeksin neredeyse yüzde 1'e varan bir değer kaybı yaşadığını belirtti. Memiş, bu durumu değerlendirerek yatırımcılara, "7000 puan altına sarktıktan sonra planımı gözden geçireceğim. Kasım ayı için 7000 puanı da 8000 puanı da göreceksiniz söylemim vardı. Geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor" dedi.

Döviz piyasasına da değinen Memiş, Dolar/TL kuru için 28.54 seviyesini paylaşarak, "Kasım ayında 28.50'yi yukarı yönlü kırınca hedef 29 lira seviyesi. Euro dolar paritesinde 1.06 seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini ancak buraların orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir alım fırsatı vereceğini de söylüyoruz sık sık. Bu hafta o beklentimiz de gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini görüyorum. Dolar mı euro mu bence yine euro." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ons altınla ilgili olarak ise Memiş, "Ons altın 2000 üzerinde ataklar gerçekleştirse de uyardım. 2000 seviyesinin üzerinde ons altın satın almam. 1960, devamında 1930 dolara geri çekilsin, onsu takip etmeye devam ediyorum, o zaman bir karar veririm. 1960 dolarda yüzde 75 kişisel olarak alımımı yaptım. Diğer yüzde 25 için 1930 doları bekliyordum. Teknik olarak beklediğimiz seviyeler de gerçekleşti. Peki 1930 dolar aşağısına sarkacak mı, pazartesi günü göreceğiz. Kırılırsa aşağıda 1918 dolar destek seviyesi var. Yukarıda ise 1960 dolar var." dedi.

Gram Altın İçin Önemli Uyarı:

İslam Memiş, özellikle gram altın yatırımcılarına seslenerek, "Gram altın TL fiyatında yine almam uyarılarım vardı. 2 haftadır, 2 cumadır 1873'e kadar yükseldi gram altın. 1830 devamında 1810 destek seviyeleri var. Gram altın TL şu anda 1829 - 1830 lira aralığında. Yine 1820, devamında 1810 lirayı takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı ons altını yakından takip etmeli. Çünkü dolar güçlü durduğu için onsa kıyasla gramın düşüşleri sınırlı. Dolayısıyla gram altın yatırımcısı bu teknik geri çevirmeleri fırsata çevirebilir. Orta ve uzun vadeli bir plan varsa, altın almam gerekiyorsa bu geri çekilmeler artık, benim altın alma zamanım geldi diye bu tabloyu okutuyor. Yukarı yönlü hareketler sertleşebilir. Bir ay önce 1668 liraydı. Fırsat vermeden yükseldi, 110 liralık bir artış oldu. Düşüşler kalıcı olmayacak. Artık benim altın alma vaktim yavaş yavaş geldi diye ekranı gözlemlememiz gerekiyor. Sakın ola ki 1776, 1780'li rakamları görüyorsunuz ya internette, telefonda falan sakın ola ki bu fiyatlara aldanmayın, öyle bir fiyat yok. Alım satım yapayım demeyin." şeklinde yatırımcılara uyarılarda bulundu.