GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Ziraat Bankası'ndan küçükbaş hayvan varlığını artıracak iş birliği

Banka, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla Tokat Valiliği ile "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi İş Birliği Protokolü imzaladı - İş birliğiyle, Tokat ili ve ilçelerinde Karakaya, Akkara

Ziraat Bankası'ndan küçükbaş hayvan varlığını artıracak iş birliği
Ekonomi
16 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Ziraat Bankası, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla Tokat Valiliği ile "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi İş Birliği Protokolü imzaladı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, tarım sektörünün geliştirilmesi ve yeni iş modellerinin uygulanması amacıyla yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Tokat ili ve ilçelerinde Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla Tokat Valiliği ile iş birliği protokolüne imza atıldı.

Tokat Valiliği ile Ziraat Bankası arasında imzalanan ve bu alanda bir ilk olan iş birliği çerçevesinde, valiliğin koordinasyonuyla, Tokat il ve ilçelerinde halen koyun yetiştiriciliği yapan, asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticiler ile bu üreticilerin damızlık koyun alabileceği işletmeler belirlenecek.

Valilik, üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmesi ve kesime göndereceği hayvanları da uygun fiyatlarla satabilmesi için de devrede olacak. Bu amaçla asgari üç yem firması ve asgari üç et alımı yapacak firma belirlenerek üreticilere duyurulacak. Üreticiler ihtiyaç duydukları yemi uygun maliyetle alırken, etlik hayvan satışı için de avantajlı bir pazara sahip olacak.

Proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması; dişi hayvanların ise sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedefleniyor.


- Uygun koşullarla kredi imkanı


Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandıracak. Bu kapsamda, damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandıracak.

Her üretici 150 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Kredilerin teminatını Kredi Garanti Fonu kefaleti oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan sübvansiyonlarla, üreticilerin 100 bin liraya kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebilecek.

Söz konusu projeyle tamamı Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı anaç hayvanlardan oluşan 100 bin başlık bir sürüye ulaşılması ve çevrede yeni oluşturulacak sürüler için gerekli damızlık hayvan ihtiyacının buradan karşılanması hedefleniyor. Proje daha sonra diğer illerde de gerçekleştirilecek iş birlikleri ile yaygınlaştırılacak.


- "5 yılda 500 bin koyunu Tokatlı yetiştiricilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat'ın, yedi büyük ovası, iki büyük nehri, yetişmiş insan potansiyeli, mümbit arazileri, sahip olduğu iklim şartları, üretim alanları, yaylaları ve meraları ile bir tarım şehri olduğunu bildirdi.

Valilik koordinesinde Ziraat Bankası ile protokol imzaladıklarını ve bir sistem kurduklarını aktaran Balcı, projenin bu seneki uygulamasında 100 bin koyuna ulaşmayı planladıklarını anlattı.

Balcı,Tokat'ta koyunculuğu geliştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında 5 yılda 500 bin koyunu yetiştiricilerle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Projeye emeği geçen yetkililere teşekkür eden Balcı, çiftçiyi ve üreticiyi sevdiklerini, onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı.


- "Tedarik, pazar ve finansman sorunu kalkacak, üretici kazanacak"


Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf ise, hayvancılık alanında da üreticileri güçlü şekilde desteklemeye ve geliştirdikleri projelerle ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla geliştirdiğimiz projelerin ilki olan bu proje aynı zamanda bir valilikle iş birliği içermesi açısından da ilk olma özelliğini taşıyor." açıklamasında bulundu.

Projenin hayata geçmesi için Vali Balcı'nın tüm kamu kurumlarının yereldeki yöneticilerini seferber ettiğini kaydeden Pişmaf, üreticilere kullandırılacak desteğin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sübvansiyon sağladığı düşük faizli kredi olduğunu bildirdi.

Pişmaf, bu nedenle finansman maliyetinin hayli düşük olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında 150 bin liraya kadar kullandıracağımız kredilerde özkaynak katkısı aramayacağız. Üreticilerimiz son derece uygun şartlarla kredi kullanarak bölgelerine adaptasyon sağlamış ırklardaki hayvanlarla sürülerini büyütecek, uygun şartlarla yem alıp, uygun şartlarla hayvanlarını satabilecek. Finansman, tedarik ve pazar sorunu kalkacak, üreticilerimiz kazanacak. Ramazan Bayramı öncesinde üreticilerimize hayvan teslim edilmeye ve kredileri kullandırılmaya başlandı. Projeden 1.500'ün üzerinde üreticimizin yararlanacağını öngörüyoruz."

Pişmaf, ilki Tokat'ta gerçekleştirilen projeyi diğer illere de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için
Isparta hıfzıssıhha Kurulu kararları (Sosyete Pazarları)
Isparta il hıfzıssıhha kararları (Çay Bahçeleri)
Isparta'daki hayvan pazarı ile ilgili hıfzıssıhha kurulu kararları
Isparta Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Hamam, Kapalı Yüzme Havuzları, vb.)
Isparta'da lokanta restoran ve kafe vb yerler için genelge
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları
Haber:Isparta'da Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı
GÜNCELLEME - Isparta'da tartıştığı eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı
LAVANTA KOKULU KÖY KUYUCAK SEZONA HAZIRLANIYOR
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maske
Tüm memurları ilgilendiren haber! Yeni KOVİD-19 tedbirleri açıklandı
Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...
Isparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşım
Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!
Bilim kurulu üyesinden yeni açıklama: Virüs sıcaklıkta yok oluyor ama...
Isparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manav
Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!
Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?
Mevsimin en lezzetli deniz ürünleri Gözde Balık'ta
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı
Merakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurdu
Isparta'da normalleşme süreci adımlarıISPARTA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ ADIMLARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manavIsparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manav31 Mayıs 2020
Isparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladıIsparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladı29 Mayıs 2020
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!28 Mayıs 2020
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI27 Mayıs 2020
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı29 Mayıs 2020
Resmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacakResmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacak30 Mayıs 2020
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması29 Mayıs 2020
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürprizBaşkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz27 Mayıs 2020
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!28 Mayıs 2020
İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!29 Mayıs 2020
65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!30 Mayıs 2020
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!29 Mayıs 2020
Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''28 Mayıs 2020
Merakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurduMerakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurdu30 Mayıs 2020
Isparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günüIsparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günü29 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı31 Mayıs 2020
Isparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cumaIsparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cuma29 Mayıs 2020
Isparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardıIsparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardı29 Mayıs 2020
Isparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'teIsparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'te28 Mayıs 2020
Isparta'da normalleşme süreci adımlarıIsparta'da normalleşme süreci adımları30 Mayıs 2020