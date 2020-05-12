İSTANBUL - Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ürünlerini Migros kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştırırken bedellerini de peşin alabilmelerini sağlamak üzere Migros ile Ziraat Bankası önemli bir iş birliğine imza attı.

Ziraat Bankası ve Migros'tan yapılan ortak açıklamaya göre, Migros ve Ziraat Bankası’nın, tarımın geleceğine yatırım yapmak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı amacıyla geliştirdikleri "Üretici Finansman Sistemi"ne ilişkin protokol, Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ve Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf tarafından imzalandı.

Çiftçi-market-banka iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçiler, Migros’ta satılacak ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat Bankası’ndan peşin olarak alabilecek. Proje ile ürünlerini Migros’a satan üreticilere, ürünleri daha raflarda tüketicilere sunulurken alacaklarının ödenmesi Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Böylece, bir yandan üreticilerin alacaklarını daha kısa sürede tahsil etmesi sağlanırken, bir yandan da üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirindeki aracılar azaltılarak gıda fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlanmış olacak.

- “Tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz”



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Ziraat Bankası olarak çiftçilerimizin tarımsal üretim ve yatırımlarına güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz. Migros’la imzaladığımız protokolle, çiftçilerimize yalnızca üretim aşamasının finansmanıyla değil, aynı zamanda ürününün doğrudan pazara ulaştırılması ve alacaklarını vade beklemeden hızla tahsil ederek üretimlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilmelerine imkan sağlayarak da destek olmayı hedefliyoruz. ‘Üretici Finansman Sistemi’nde ürünlerini Migros’a satan çiftçilerin ödeme tutarları ve tarihi Migros tarafından Bankamıza bildirilecek. Talep eden çiftçilerimiz, ödeme tarihini beklemeden ürün teslimini takip eden iş gününde alacaklarını çok uygun oranla iskonto ettirerek Ziraat Bankası’ndan tahsil edebilecekler. Bu işlem için uygulanacak iskonto oranı, normal ödeme tarihini yani alacak vadesini beklemenin alternatif maliyetine göre çok daha avantajlı olacak. Çiftçi, Migros ve Ziraat Bankası üçgeninde kapalı devre bir sistem içerisinde tedarik zincirinin kısalacağını ve bunun da tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





- “Tarladaki mahsule sahip çıkıyoruz”



Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu da iki köklü kuruluşun attığı imzanın önemini işaret ederek, şunları kaydetti:

“İçinden geçtiğimiz zorlu süreç tarımsal üretimin ve güvenilir gıdaya erişimin önemini bir kez daha gösterdi. Kendi kendine yetebilme tüm ülkelerin en önemli gündemi. Tarım bizim geleceğimiz, alternatifi olmayan kaynak. Yaşamın olağan seyrinde devam edebilmesi için yediğimiz, içtiğimiz ve kullandığımız tüm temel ürünlerin dayanağı tarımdan geçiyor. Migros’un cirosunun da yüzde 77’si tarıma dayalı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden yıllık 100 milyon TL’lik alım yapıyoruz. Bu kanalla hem büyük hem de orta ve küçük ölçekli üreticilere ulaşabiliyoruz. Bunun yanında bireysel alım yaptığımız da yaklaşık 15 bin çiftçimiz bulunuyor.

Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerin varlıklarını güçlenerek sürdürebilmeleri için finansal açıdan desteklenmeleri çok önemli. Bu sebeple Ziraat Bankası ile Türkiye’de bir ilk olan ‘Üretici Finansman Sistemi’ne imza attık. Çiftçilerimiz ürünlerinin karşılığını peşin olarak Ziraat Bankası’ndan alacak, biz de ödemeyi Ziraat Bankası’na yapacağız. Böylece tüketicilerimize çok daha uygun fiyatlı meyve sebze ve et ürünleri ulaştıracağız. Ziraat Bankası ve Migros, Türkiye’nin 81 ilinde olduğu için çiftçilerimiz hem pazarı da hem de finansmanı yanı başlarında bulmuş olacaklar. Tarladaki mahsule sahip çıkıyoruz.”





Rodoslu, 66 yıldır çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için destek sağladıklarını hatırlatarak, "Dönemsel olarak çeşitli sebeplerle çiftçinin elinde kalan ürünlerine de pazar yaratıyor, onların kötü gün dostu oluyoruz. Yakın zaman önce bölge üretiminin fazlası olan enginar ve fesleğeni mağazalarımızda satışa sunduk. Ziraat Bankası ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği ile üretimin artması ve farklı coğrafyalarımızdaki küçük ve orta ölçekli çiftçilerimiz başta olmak üzere üreticilerimizin desteklenmesiyle mallarının tarlada kalma riski ortadan kalkıyor olacak. Ayrıca bireysel küçük çiftliklerin yerel ürünleri de pazarda yerini alacak ve biyolojik çeşitliliğin genişlemesi desteklenmiş olacak. Tarımsal üretimde biyolojik çeşitliliği canlandırmayı hedefleyen, Birleşmiş Milletler destekli uluslararası OP2B koalisyonunun bir üyesi olarak bunu ülkemiz için önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

- Çiftçi alacak vadesi beklemeyecek, finansman maliyetleri düşecek

Verilen bilgiye göre, halen uygulamada olan sistemde çiftçiler ürünlerini sattıklarında, alacaklarını tahsil edebilmek için belirli bir vadeyi beklemek ve bu dönemin finansman maliyetine katlanmak zorunda kalıyor. Uygulamaya konulan yeni sisteme göre ise Migros, doğrudan ürün aldığı çiftçileri Ziraat Bankası’na bildirecek.

Banka, Migros’un vereceği bilgilere göre her çiftçi için bir kredi limiti oluşturacak. Çiftçiler ürünlerini Migros’a teslim ettiklerinde, buna ilişkin bilgiler online çalışan özel bir veri akışı sistemi ile otomatik olarak Ziraat Bankası’na da aktarılacak. Banka uygun bir oranla iskonto uygulayıp, çiftçilerin Migros’tan olan alacaklarını satışın gerçekleşmesini takip eden iş günü çiftçinin hesabına aktaracak.

Migros, satın alma sırasında belirlediği ödeme gününde ödeme tutarını aktardığında krediler tahsil edilmiş olacak. Bu işlemler için çiftçilerden ayrıca bir teminat alınmayacak ve Migros’a sattığı ürünlerin bedeli aynı zamanda kredinin de teminatını oluşturacak. Bütün bu akış, Migros ve Ziraat Bankası arasında bu konu özelinde oluşturulan online veri akışı sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleşecek.





