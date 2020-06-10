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Yeni hastanelerin inşaatında İzocam ürünleri tercih edildi

İzocam, Kovid-19 döneminde yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesine, Sancaktepe Sahra Hastanesi’ne ve Ankara Keçiören Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına ürün sağladı

Yeni hastanelerin inşaatında İzocam ürünleri tercih edildi
Ekonomi
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İSTANBUL - Her ihtiyaca uygun şekilde geliştirdiği ürün ve çözümleri ile Türkiye'nin önemli projelerinin tercihi olmaya devam eden İzocam, son dönemde inşaatına hızla başlanan yeni hastanelerin yalıtımında da tercih edilen marka oldu

Firma açıklamasına göre, Türkiye’nin en önemli projelerine uzmanlığıyla hizmet sunan ve yalıtım ürünleri temin eden İzocam son olarak Kovid-19 döneminde yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesine, Sancaktepe Sahra Hastanesi’ne ve Ankara Keçiören Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına ürün sağladı.

Ekonominin geleceği açısından iş yaşamının devam etmesi, ürün ve hizmetlerin devamlılığının güvenli bir şekilde sağlanmasının büyük bir önemi olduğunun bilincinde olan İzocam, bu süreçte üzerine düşen sorumlulukların gereğini yerine getiriyor. Sektör öncüsü bir marka olarak, sağlık açısından gereken önlemleri en üst düzeyde tutarak üretim ve ticari faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyor. Üretim programıyla stoklarını inşaat sektörünün ve piyasanın durumuna göre düzenliyor.

Halen inşaatı devam etmekte olan İstanbul Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesinde İzocam Bayisi Arken Yapı Mimarlığın temin ettiği, eğimi yüzde 10’dan yüksek çatılarda kullanılmak üzere tasarlanan yüksek yangın dayanımı, ısı, ses ve su yalıtımı için üretilmiş her iki yüzü çelik sac kaplı, mineral yün yalıtımlı İzocam Tekiz Taşyünü Çatı Panelleri kullanılıyor.

Ankara Keçiören Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 100 yataklı ek bina projesinin iklimlendirme sistemi için ise İzocam Optiflex ürünleri tercih edilidi. İzocam bayisi Timeks İzolasyon’un sağladığı Optiflex boru ve levhaların uygulaması ATR Yapı tarafından gerçekleştiriyor. İstanbul’da bulunan Sancaktepe Sahra Hastanesi için ise yine İzocam bayisi Timeks İzolasyon tarafından iklimlendirme sisteminde kullanılmak üzere tedariki gerçekleştirilen İzocam Optiflex boru ve levhaların uygulaması Birleşik Mühendislik tarafından yapılıyor.

İzocam, bu dönemde özellikle hastane projelerinin taleplerini zamanında karşılayabilmeyi bir sorumluluk olarak görüyor. Hastanelerin kısa sürede tamamlanabilmesi için zaman çok önemli olduğundan İzocam’ın malzemeyi kısa sürede verebilmesi projelerin zamanında bitmesinde önemli rol oynayacak.

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