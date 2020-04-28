İSTANBUL - Vodafone FreeZone'un her hafta Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanan "Napiim Evdeyim" online konserler serisinin üçüncü konukları, Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar olacak.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlik markası Vodafone FreeZone, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamaya devam ediyor.

Vodafone FreeZone'un "Napiim Evdeyim" online konserler serisinin üçüncüsü, bugün saat 22.00'de Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar, online konserde, akustik dinletisi sunacak.























