İSTANBUL (AA) – Vodafone, ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen, tercihen bir mobil uygulama üzerinden servis veren firmalarla iş birliği yaptığı girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin ile startuplara yıllık 1 milyon TL’ye kadar dijital pazarlama hizmeti verecek.



Vodafone, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un ev sahipliğinde "VİTRİN" platformu hakkında bilgi verilen online bir basın toplantısı düzenledi.



Halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmaların yer aldığı programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor. Vodafone Vitrin üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya açılarak dijital ürün ve servislerini Vodafone'un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda da sunma fırsatı yakalayabiliyor.

Vodafone Vitrin programına dahil olmak isteyen firmalar, programın web sitesi üzerinden Vodafone ile iletişime geçebiliyor. Başvurusu uygun görülen adaylar Vodafone tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirmede, firmaların müşteri tarafındaki bir problem alanına yönelik tasarlanıp geliştirilmiş, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak bir çözüm sunmasına, bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlamasına; söz konusu ürün ya da servisin ölçeklendirilme potansiyeli taşımasına dikkat ediliyor. Değerlendirme sürecinin ardından programa kabul edilen firmalar ile Vodafone Vitrin üyeliği sözleşmesi imzalanıyor. Vodafone içinde atanan özel ekibin koordinasyonunda çalışmalara başlanıyor.





- Firmalar test sürecinden geçiyor





Vodafone Vitrin programına kabul edilen firmalar, standart olarak öncelikle bir test sürecine alınıyor. Test sürecine alınan girişimlerin sunduğu ürün veya servise ilk günden itibaren Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde yer veriliyor. Test süresince girişimin performansı günlük raporlarla takip ediliyor.



Girişimler test sonunda önceden belirlenen performans kriterlerine göre değerlendiriliyor. Test performansı iyi bulunan girişimlerle Vitrin gelir ortaklığı anlaşması imzalanıyor. Vitrin gelir ortaklığı anlaşması imzalanan girişimler için Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası üzerinden tanıtım yapılmaya devam ediliyor.



Programda devam eden girişimlerle haftalık periyotlarla performans toplantıları düzenleniyor. Düşük performans gösteren girişimler için iş geliştirme çalışmaları yapılıyor. Performans durumuna göre Vitrin işbirliği devam ettiriliyor ya da sonlandırılıyor. Vodafone Vitrin bünyesinde halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmalar yer alıyor.





- Kazan-kazan yaklaşımı





Vodafone Vitrin kapsamında startup firmalara temel olarak satış ve pazarlama konularında destek veriliyor. Vodafone, satış, pazarlama ve operasyonel anlamda verdiği desteklerle Vitrin üyelerinin hızlı ve etkili büyümesine yardımcı oluyor.



Vodafone’un dijital kanalları aracılığıyla milyonlarca Vodafone müşterisine ulaşma imkanı bulan Vitrin üyeleri, Vodafone’un geniş kurumsal ağından da faydalanabiliyor. Vodafone Vitrin üyeleriyle “kazan-kazan” yaklaşımıyla çalışan Vodafone, verdiği destekler karşılığında ek bir talep oluşturmadan gelir paylaşım modelini ortaklık planı olarak sunuyor.



Vodafone, Türkiye pazarında kendini kanıtlamış ve potansiyel vaat eden Vodafone Vitrin üyelerini global pazarlara taşıyarak Vodafone'un global müşterileriyle buluşturmayı da hedefliyor. Globale taşınacak firmaların ihracata da önemli katkısı olması bekleniyor. Global pazarı hedefleyen firmaların, doğru çalışma modeline sahip olması ve ölçeklendirilebilir bir ürün ya da servisinin bulunması önem taşıyor.







- "Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek"





Toplantının açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Teknoloji iletişimi şirketi” olmayı hedeflediklerini belirterek, dijitalleşmeyi gerçekleştirirken, birey ve kurumlara mobil ve sabit genişbant erişimi sağlamakla kalmadıklarını, hayatlarında değer yaratabilecek farklı gelişim alanlarına da yatırım yapmayı önemsediklerini ifade etti.



Aksoy, Vodafone Vitrin girişim hızlandırma programını hayata geçirdiklerini ve bu programla, ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen ve tercihen bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlayan firmalarla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.



Üye firmalarının, Vodafone Vitrin aracılığıyla yaklaşık 24 milyon müşteriyi kapsayan Vodafone Türkiye bazına tanıtım yapma şansını yakaladığını aktaran Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Aldıkları güçlü dijital pazarlama desteğinin yanında Vodafone'un geniş kurumsal ağından faydalanabiliyorlar. Pazarlama desteklerine ek olarak, program yöneticileri ve alanında tecrübeli Vodafone yöneticileri ile birlikte çalışarak, iş modellerini ileri seviyeye taşıma şansını yakalıyorlar. Bu programla, 2023 yılı sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapmayı, bu firmalara toplam 75 milyon TL değerinde destek sağlamayı ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılmasını hedefliyoruz. Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek. Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermek isteyen firmaları Vodafone Vitrin’e katılmaya davet ediyoruz.”





- "Türkiye'nin star girişimcilere, dünyayı değiştirecek girişimlere ihtiyacı var"







Faladdin Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sertaç Taşdelen ise Türkiye'nin star girişimcilere, dünyayı değiştirecek girişimlere ihtiyacı olduğunu kaydederek, Türkiye’nin ajandasının teknoloji, bilim ve inovasyon olması gerektiğine inandıklarını söyledi.



Taşdelen, gençlere ilham kaynağı olacak, rol model olacak girişimcilerin olması gerektiğine değinerek, “Dünya vatandaşı olabilmiş, kendi alanında başarıya ulaşmış, vizyonu ve hayalleri ile liderlik yapabilecek kişilerin önünü açmalıyız. Bu anlamda Vodafone Vitrin gibi oluşumların girişimcilik ekosistemimizin gelişmesinde önemli rolü olacağını düşünüyoruz.” dedi.



Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin da girişimcilik yolculuğunda girişimci için en kritik iki noktanın güven ve hız kazanmak olduğunu belirterek, “Kurumların sunduğu hızlandırma programları, girişimlerin ulaşması gereken takım arkadaşı, ilk müşteri, yatırımcı gibi kaynaklara hızla ulaşmasını sağlarken ismi ile girişime itibar kazandırıyor.” ifadelerini kullandı.





