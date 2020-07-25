GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Vodafone’dan yerli startuplara yılda 1 milyon TL’ye kadar destek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "2023 yılı sonuna kadar toplam 50 firmayla iş birliği yapmayı, bu firmalara toplam 75 milyon TL değerinde destek sağlamayı ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik

Vodafone’dan yerli startuplara yılda 1 milyon TL’ye kadar destek
Ekonomi
50 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL (AA) – Vodafone, ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen, tercihen bir mobil uygulama üzerinden servis veren firmalarla iş birliği yaptığı girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin ile startuplara yıllık 1 milyon TL’ye kadar dijital pazarlama hizmeti verecek.

Vodafone, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un ev sahipliğinde "VİTRİN" platformu hakkında bilgi verilen online bir basın toplantısı düzenledi.

Halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmaların yer aldığı programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor. Vodafone Vitrin üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya açılarak dijital ürün ve servislerini Vodafone'un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda da sunma fırsatı yakalayabiliyor.

Vodafone Vitrin programına dahil olmak isteyen firmalar, programın web sitesi üzerinden Vodafone ile iletişime geçebiliyor. Başvurusu uygun görülen adaylar Vodafone tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirmede, firmaların müşteri tarafındaki bir problem alanına yönelik tasarlanıp geliştirilmiş, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak bir çözüm sunmasına, bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlamasına; söz konusu ürün ya da servisin ölçeklendirilme potansiyeli taşımasına dikkat ediliyor. Değerlendirme sürecinin ardından programa kabul edilen firmalar ile Vodafone Vitrin üyeliği sözleşmesi imzalanıyor. Vodafone içinde atanan özel ekibin koordinasyonunda çalışmalara başlanıyor.


- Firmalar test sürecinden geçiyor

Vodafone Vitrin programına kabul edilen firmalar, standart olarak öncelikle bir test sürecine alınıyor. Test sürecine alınan girişimlerin sunduğu ürün veya servise ilk günden itibaren Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde yer veriliyor. Test süresince girişimin performansı günlük raporlarla takip ediliyor.

Girişimler test sonunda önceden belirlenen performans kriterlerine göre değerlendiriliyor. Test performansı iyi bulunan girişimlerle Vitrin gelir ortaklığı anlaşması imzalanıyor. Vitrin gelir ortaklığı anlaşması imzalanan girişimler için Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası üzerinden tanıtım yapılmaya devam ediliyor.

Programda devam eden girişimlerle haftalık periyotlarla performans toplantıları düzenleniyor. Düşük performans gösteren girişimler için iş geliştirme çalışmaları yapılıyor. Performans durumuna göre Vitrin işbirliği devam ettiriliyor ya da sonlandırılıyor. Vodafone Vitrin bünyesinde halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmalar yer alıyor.

- Kazan-kazan yaklaşımı

Vodafone Vitrin kapsamında startup firmalara temel olarak satış ve pazarlama konularında destek veriliyor. Vodafone, satış, pazarlama ve operasyonel anlamda verdiği desteklerle Vitrin üyelerinin hızlı ve etkili büyümesine yardımcı oluyor.

Vodafone’un dijital kanalları aracılığıyla milyonlarca Vodafone müşterisine ulaşma imkanı bulan Vitrin üyeleri, Vodafone’un geniş kurumsal ağından da faydalanabiliyor. Vodafone Vitrin üyeleriyle “kazan-kazan” yaklaşımıyla çalışan Vodafone, verdiği destekler karşılığında ek bir talep oluşturmadan gelir paylaşım modelini ortaklık planı olarak sunuyor.

Vodafone, Türkiye pazarında kendini kanıtlamış ve potansiyel vaat eden Vodafone Vitrin üyelerini global pazarlara taşıyarak Vodafone'un global müşterileriyle buluşturmayı da hedefliyor. Globale taşınacak firmaların ihracata da önemli katkısı olması bekleniyor. Global pazarı hedefleyen firmaların, doğru çalışma modeline sahip olması ve ölçeklendirilebilir bir ürün ya da servisinin bulunması önem taşıyor.


- "Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek"

Toplantının açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Teknoloji iletişimi şirketi” olmayı hedeflediklerini belirterek, dijitalleşmeyi gerçekleştirirken, birey ve kurumlara mobil ve sabit genişbant erişimi sağlamakla kalmadıklarını, hayatlarında değer yaratabilecek farklı gelişim alanlarına da yatırım yapmayı önemsediklerini ifade etti.

Aksoy, Vodafone Vitrin girişim hızlandırma programını hayata geçirdiklerini ve bu programla, ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen ve tercihen bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlayan firmalarla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Üye firmalarının, Vodafone Vitrin aracılığıyla yaklaşık 24 milyon müşteriyi kapsayan Vodafone Türkiye bazına tanıtım yapma şansını yakaladığını aktaran Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aldıkları güçlü dijital pazarlama desteğinin yanında Vodafone'un geniş kurumsal ağından faydalanabiliyorlar. Pazarlama desteklerine ek olarak, program yöneticileri ve alanında tecrübeli Vodafone yöneticileri ile birlikte çalışarak, iş modellerini ileri seviyeye taşıma şansını yakalıyorlar. Bu programla, 2023 yılı sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapmayı, bu firmalara toplam 75 milyon TL değerinde destek sağlamayı ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılmasını hedefliyoruz. Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek. Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermek isteyen firmaları Vodafone Vitrin’e katılmaya davet ediyoruz.”


- "Türkiye'nin star girişimcilere, dünyayı değiştirecek girişimlere ihtiyacı var"


Faladdin Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sertaç Taşdelen ise Türkiye'nin star girişimcilere, dünyayı değiştirecek girişimlere ihtiyacı olduğunu kaydederek, Türkiye’nin ajandasının teknoloji, bilim ve inovasyon olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Taşdelen, gençlere ilham kaynağı olacak, rol model olacak girişimcilerin olması gerektiğine değinerek, “Dünya vatandaşı olabilmiş, kendi alanında başarıya ulaşmış, vizyonu ve hayalleri ile liderlik yapabilecek kişilerin önünü açmalıyız. Bu anlamda Vodafone Vitrin gibi oluşumların girişimcilik ekosistemimizin gelişmesinde önemli rolü olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin da girişimcilik yolculuğunda girişimci için en kritik iki noktanın güven ve hız kazanmak olduğunu belirterek, “Kurumların sunduğu hızlandırma programları, girişimlerin ulaşması gereken takım arkadaşı, ilk müşteri, yatırımcı gibi kaynaklara hızla ulaşmasını sağlarken ismi ile girişime itibar kazandırıyor.” ifadelerini kullandı.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler...
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu...
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!
Isparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldüIsparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü19 Temmuz 2020
Isparta'da bir köy karantinaya alındıIsparta'da bir köy karantinaya alındı19 Temmuz 2020
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı19 Temmuz 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı23 Temmuz 2020
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildiIsparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi23 Temmuz 2020
Isparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyorIsparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor20 Temmuz 2020
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı AliIsparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali20 Temmuz 2020
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık EviIsparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi19 Temmuz 2020
Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandıSalda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı19 Temmuz 2020
Burdur'da zihinsel engelli annenin pencereden sarkıttığı kız çocuğu koruma altına alındıBurdur'da zihinsel engelli annenin pencereden sarkıttığı kız çocuğu koruma altına alındı18 Temmuz 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı21 Temmuz 2020
Antalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısıAntalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısı20 Temmuz 2020
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel ErgülIsparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül22 Temmuz 2020
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...21 Temmuz 2020
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!20 Temmuz 2020
​ATSO Başkanı Çetin: Antalya özel olarak ele alınmalı​ATSO Başkanı Çetin: Antalya özel olarak ele alınmalı21 Temmuz 2020
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler ArttırıldıIsparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı22 Temmuz 2020
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu... Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu... 22 Temmuz 2020
AKBB’den Isparta Belediyesine Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları ÖdülüAKBB’den Isparta Belediyesine Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Ödülü21 Temmuz 2020
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİDURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ22 Temmuz 2020