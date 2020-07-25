GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Parkinson hastası Demirbaş, beyin pili tedavisiyle "naht sanatına" geri döndü

Unutulmaya yüz tutmuş naht sanatı, Parkinson hastasının ellerinde yeniden hayat buldu - Parkinson hastası Derviş Demirbaş: - "Beyin pili tedavisi hayatımda yeniden bir umut oldu. Op.Dr. Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası şikayetlerim ö

Parkinson hastası Demirbaş, beyin pili tedavisiyle "naht sanatına" geri döndü
Ekonomi
50 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - EDA TOPCU - Çok sevdiği naht sanatını Parkinson yüzünden gerçekleştiremez hale gelen 70 yaşındaki Derviş Demirbaş, beyin pili tedavisi sonrası sanatına geri döndü.

İlk kez 1817 yılında titrek felç olarak tanımlanarak literatüre geçen ve beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen, yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğu olan Parkinson hastalığı çoğu kişinin zamanla sosyal aktivitelerini sürdürmelerine engel oluyor.

Beyinde "Dopamin" denilen maddenin azalması ile ortaya çıkan bu hastalıkla savaşan hastalardan biri olan 70 yaşındaki Derviş Demirbaş da, 1998 yılında Parkinson'un ilk belirtilerini yaşadı.

Sürece ilişkin AA muhabirine bilgi veren Demirbaş'ın, sağ elinde titreme ile başlayan hastalık bulguları zaman içerisinde giderek arttı.

1978 yılından bu yana en büyük tutkusu olan, ağacı kabartma şeklinde yontarak şekil verilen naht sanatını da Parkinson yüzünden gerçekleştiremez hale gelen Demirbaş, bir süre sonra kaşık tutmakta bile zorlanarak yemek yiyemeyecek duruma gelince çok sevdiği bu tutkusuna da veda etmek zorunda kaldı.

Hastalığına uzun yıllar çözüm arayan Demirbaş, sürecin sonunda yolunun Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ile kesiştiğini anlattı.

Gerekli değerlendirmeler sonucu uygulanan beyin pili tedavisi ile eski sağlıklı günlerine yeniden kavuştuğunu dile getiren Demirbaş, şunları anlattı:

"Çok sevdiğim naht sanatını gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyorum, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yaşatmak için mücadelesini veriyorum. Anadolu'da Selçuklu döneminde gelişip, zamanla kendine özgü bir niteliğe bürünen, ağacı kabartma şeklinde yontarak şekil verilen naht sanatı benim en büyük tutkum. 1978 yılından bu yana birçok eser yaptım. 1998 yılında Parkinson hastalığına yakalandım.

Hastalık zamanla ilerledi ve yemek yemekte, su içmekte, yürümekte güçlük çektim, en basit günlük ihtiyaçlarımı karşılayamayacak duruma geldim. Çok sevdiğim hobimi de gerçekleştiremez oldum. Beyin pili tedavis hayatımda yeniden bir umut oldu. Op.Dr. Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası şikayetlerim önemli ölçüde azaldı, eski sağlıklı günlerime yeniden kavuştum."


- "En büyük isteğim, bu sanatın yaşatılması"


Elazığ'da yaşayan Derviş Demirbaş, en büyük isteğinin bu sanatın yaşatılması olduğuna işaret ederek, "Bu hastalık hayatımdan birçok şey götürmüştü. Yemek yiyemiyor üzerime döküyordum, yürümekte güçlük çekiyordum. Bir televizyon programında Dr. Ali Zırh’ı gördüm ve İstanbul'a geldik. Ali Bey, beyin pili tedavisi için uygun olduğumu söyledi. Ameliyattan sonra şikayetlerim son buldu. Şu an her işimi kendim rahatlıkla yapabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Ameliyattan sonra en büyük tutkusu olan naht sanatını rahatlıkla gerçekleştirebildiğini ve bu sanatı yaşatabilmek için büyük çaba gösterdiğini aktaran Demirbaş, "Bir kişiye bile öğretmek için can atıyorum. Naht unutulmamalı ve yaşatılmaya devam etmeli. Yaptığım bütün eserleri değerlendirmek ve satışından elde edilen gelirin bir kısmı ile de ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye almak istiyorum." dedi.


- "Beyin pili tedavisi ile hastalar sosyal hayatlarını geri kazanıyor"


AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren Op. Dr. Ali Zırh, operasyonu başarı ile gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, Parkinson hastalığının beyinde "Dopamin" denilen maddenin azalması ile ortaya çıkan bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Zırh, hastalığın belirtilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ellerde 'para sayar' tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, kolların vücut salınımına iştirak etmemesi ve vücuda yapışık olarak yürünmesi, bakışlarda donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma ile birlikte 'maske yüz' diye ifade edilebilen yüz hali, küçük adımlarla ve öne eğilerek yürüme Parkinson'un belirtileridir ve ilk seçenek öncelikle ilaç tedavisidir. İlacın yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda cerrahi yöntem olan beyin pili tedavisi gündeme geliyor. Hasta uyanık iken, konuşarak ve karşılıklı sohbet halinde gerçekleştirdiğimiz beyin pili tedavisini, 'Hastalığın saatini geri almak.' diye tanımlayabiliriz. Tedaviye uygun hastalarda beyin pili oldukça başarılı sonuçlar veriyor."

Derviş Demirbaş'ın da, uzun yıllar Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bir hasta olduğunu anımsatan Zırh, ilaç tedavisinden yeterli yanıt alamadıkları Demirbaş'a, gerekli değerlendirmeler sonucu beyin pili tedavi uyguladıklarını anlattı.

Zırh, "Bu tedaviden sonra Derviş Bey'in şikayetleri önemli derecede azaldı. Çok sevdiği hobisini gerçekleştirmeye devam edebiliyor olması da bizi oldukça mutlu ediyor." dedi.






Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler...
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu...
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!
Isparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldüIsparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü19 Temmuz 2020
Isparta'da bir köy karantinaya alındıIsparta'da bir köy karantinaya alındı19 Temmuz 2020
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı19 Temmuz 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı23 Temmuz 2020
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildiIsparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi23 Temmuz 2020
Isparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyorIsparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor20 Temmuz 2020
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı AliIsparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali20 Temmuz 2020
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık EviIsparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi19 Temmuz 2020
Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandıSalda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı19 Temmuz 2020
Burdur'da zihinsel engelli annenin pencereden sarkıttığı kız çocuğu koruma altına alındıBurdur'da zihinsel engelli annenin pencereden sarkıttığı kız çocuğu koruma altına alındı18 Temmuz 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı21 Temmuz 2020
Antalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısıAntalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısı20 Temmuz 2020
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel ErgülIsparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül22 Temmuz 2020
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...21 Temmuz 2020
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!20 Temmuz 2020
​ATSO Başkanı Çetin: Antalya özel olarak ele alınmalı​ATSO Başkanı Çetin: Antalya özel olarak ele alınmalı21 Temmuz 2020
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler ArttırıldıIsparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı22 Temmuz 2020
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu... Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu... 22 Temmuz 2020
AKBB’den Isparta Belediyesine Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları ÖdülüAKBB’den Isparta Belediyesine Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Ödülü21 Temmuz 2020
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİDURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ22 Temmuz 2020