İSTANBUL - Venezia Mega Outlet'te mağazalar, restoranlar ve kafelerin tamamı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamaya göre, Venezia Mega Outlet'te normalleşme hızla devam ediyor.

Tüm sağlık tedbirleriyle ve yeni kurallarla birlikte 11 Mayıs'ta faaliyete geçerek normalleşme sürecini başlatan ilk AVM'lerden biri olan Venezia Mega Outlet'te mağazalar, restoranlar ve kafelerin tamamı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.



Venezia'da kontrollü sosyal hayatın gerektirdiği tüm kurallar ve önlemler titizlikle uygulanırken, aynı zamanda ziyaretçilerin sadece mağazalardan değil, restoran ve kafelerden de güvenli ve sağlıklı koşullarda faydalanmaları sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, kontrollü, güvenli ve hijyenik alışveriş için gerekli tüm önlemlerin titizlikle uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Artık 'hijyenik alışverişin merkezine' dönüşen Venezia Mega Outlet'te restoran ve kafelerin hizmete girmesi, hem işletmelerin sürdürülebilir olması açısından hem de toplumun sosyolojik ve psikolojik olarak da normalleşme sürecine girmesi açısından önemli bir adım oldu. Alışveriş merkezimizin açık, cadde konseptli olması; ziyaretçilerimizin cafe ve restoranlardan açık havada ve doğal ortamda faydalanmalarına olanak sağlıyor. Şu anda yeme-içme mekanlarımızın tamamı hizmete girdi, normalleşme adına önemli bir adım daha atılmış oldu."



