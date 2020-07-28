İSTANBUL - Venezia Mega Outlet, İndirim Panayırı ile her bütçeye uygun bayram alışverişi imkanı sunuyor.

Venezia Mega Outlet'in açıklamasına göre, şirket, yılın 365 günü sunduğu outlet alışveriş keyfini, Kurban Bayramı için düzenlediği İndirim Panayırı'nda ekstra indirimlerle daha da cazip hale getirdi.

Venezia ziyaretçileri, Kurban Bayramı öncesinde başlayan ve 3 Ağustos'a kadar sürecek panayırda; tekstil, aksesuar, takı, çanta, valiz, makyaj malzemeleri, ayakkabı ve parfüm gibi pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, geleneksel hale gelen ve özel günlerde düzenledikleri İndirim Panayırı etkinliğini, pandemi tedbirlerini dikkate alarak yeni bir alana taşıdıklarını bildirdi.

Ziyaretçilere, bayram öncesinde pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alma imkanı sunduklarını kaydederek, "Aynı zamanda ziyaretçilerimiz dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarının yer aldığı AVM'mizden alışveriş yapma imkanına da sahipler." ifadesini kullandı.





- "Ziyaretçi sayılarında ve cirolarda artış bekleniyor"





Oğuz Isıgöllü, yeni normale geçiş sürecinde sundukları açık havalı sokaklarda outlet alışveriş imkanının çok tercih edildiğini belirterek, gondollarla su kanallarında gezinti yapılabildiğinin bilgisini verdi.

Hem ciroda hem de ziyaretçi sayılarında hızla pandemi öncesi seviyelere dönmeye başladıklarını kaydeden Isıgöllü, şu açıklamalarda bulundu:

"Cazip fırsatlar sunduğumuz İndirim Panayırı'yla ziyaretçi sayılarında artış bekliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da pandemi sürecinde insanlar yaklaşık 3 ay süreyle ihtiyaçlarının çoğunu erteledi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla, yeni normal için belirlenen sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla birlikte uzak kaldıkları alışkanlıklarına ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya yavaş yavaş başladılar. Bayram sonuna dek sürecek panayırımız da işte tam bu noktada hem ertelenen ihtiyaçlara, hem de bayram alışverişine yanıt veriyor. AVM'miz, İstanbullulara, açık havada alternatif bir deneyimle cazip alışveriş imkanı sunuyor."