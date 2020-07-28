İSTANBUL - Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, Türkiye'de sektörünün lider üreticisi konumunda bulunan Assan Alüminyum, ocak ayından bu yana aldığı Kovid-19 önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemelerle Türk Standardları Enstitüsü'den (TSE) "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı.



Assan Alüminyum'dan yapılan açıklamaya göre, Assan Alüminyum, Kovid-19 kapsamında aldığı önlemler, hijyen tedbirleri, çalışma ve üretim alanlarının uygunluğu, yemekhaneler, dinlenme alanları, servislerde yapılan düzenlemeler ve tüm paydaşların sağlığını önceliğe alan uygulamalarıyla TSE'nin hazırladığı "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nda belirtilen tüm şartları sağladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Kovid-19 salgınını sürecin başından itibaren takip edip yetkili kuruluşların yönergelerini uygulayarak ek önlemler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Assan Alüminyum olarak Kovid-19 kapsamında başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını odak noktası belirleyerek üst düzey tedbirler alarak üretime devam ettik. Alüminyum folyo üretimimizin büyük kısmı gıda ambalaj sektöründe kullanılıyor ve ülkemizde üretilen gıda ambalajlarındaki alüminyum folyonun önemli bir kısmını da biz üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünün gıda tedarik zincirinde kritik öneme sahip olması nedeniyle toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamasının tehlikeye düşmemesi açısından üretime ara vermedik. Bu süreci çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını birinci planda tutarak yürüttük ve bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sonucunda TSE tarafından yapılan denetlemeler sonucu verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de üst düzey tedbirleri alarak üretime ve ihracata devam edeceğiz."



İSO 500'de 35'inci sırada yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Güngör, "Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerlerimiz odağında ülkemize ve çevremize olan sorumluluk bilincimizle istikrarla üretmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta bizimle birlikte olan tüm iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.









