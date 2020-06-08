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Uzmanından yeni normal dönemde hamilelere öneriler

Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay: - "Yeni normal dönemde hamileler, besin gereksinimlerini tam olarak karşılarken, kontrolü elden bırakmamalı, fiziksel aktivite yapmaya ve sosyal mesafe kurallarına dikkat e

Uzmanından yeni normal dönemde hamilelere öneriler
Ekonomi
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İSTANBUL - Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, "Yeni normal dönemde hamileler, besin gereksinimlerini tam olarak karşılarken, kontrolü elden bırakmamalı, fiziksel aktivite yapmaya ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeliler." ifadesini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kublay, hamilelikte ideal kilo alımının sağlanması, hem bebeğin hem de annenin sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Kublay, şunları kaydetti:

"Bu nedenle gebelik boyunca uygulanan beslenme planının sağlıklı ve dengeli olması, aynı zamanda vücuda anne adayının gereksinim duyduğu enerji miktarı kadar enerji sağlaması hedeflenir. Besinlerle birlikte vücuda alınan enerji miktarının gereksinimin altında olması, gebeliğin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine engel olabilirken, bebeğin büyüme ve gelişmesinde geriliklere yol açabilir. Tıpkı bu durum gibi gebelik döneminde aşırı kalori alımı da anne ve bebek açısından oldukça zararlıdır. Dolayısıyla tüm gebelik dönemi boyunca anne adayları aşırı besin tüketiminden kaçınmalı, hazır gıdalardan ve sağlıksız besinlerden mümkün olduğunca uzak durmalıdır. Hamilelik döneminin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, kilo alımının kontrollü bir şekilde ilerlemesi ve vücudun doğuma hazırlanması açısından fiziksel aktivite de oldukça önemlidir. Anne adayları, bayram sürecinde hekimleri tarafından önerilmiş olan vücudu fazla zorlamayan basit egzersizleri evlerinde uygulayarak sağlıklarını koruyabilirler."


- "Tatlı tüketimi mutlaka sınırlandırılmalıdır"


Op. Dr. Arzu Kublay, tatlıların vücuda önemli zararları olan basit şekerin en temel kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Yağ ve basit şeker içeriği oldukça yüksek olan tatlılar, vücudunuz için bir boş enerji kaynağı olarak tanımlanabilir. Anne adaylarının tatlı tüketiminde ölçülü olması için en etkili yöntemlerden bir tanesi bunların enerji ve besin ögesi içeriklerinin bilincinde olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

2 dilim baklavanın yaklaşık olarak 500 kalori, 1 adet tulumba tatlısının yaklaşık 127 kalori, 1 küçük dilim kadayıf tatlısının ise yaklaşık 245 kalorilik enerji içerdiğini aktaran Kublay, "Bunların yanında kaymak servis edildiğinde yaklaşık olarak tüketilen kaymak miktarı kadar yağ tüketilmiş sayılabilir. Ailesinde diyabet öyküsü bulunan hamilelerde gebelik döneminde diyabet gelişme ihtimali önemli ölçüde yükseldiğinden diğer hamilelerde de gestasyonel diyabet (gebelik şekeri) riski söz konusu olduğundan ve basit şeker anne ve bebek açısından sağlıksız olduğundan tatlı tüketimi mutlaka sınırlandırılmalıdır. Börek, kek, kurabiye gibi hamur işleri de yüksek oranda basit şeker ve yağ içerdiğinden bunlardan da mümkün olduğunca kaçınılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.


- "Protein gereksinimi tam olarak karşılanmalı"


Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kublay, hamilelerde protein gereksiniminin tam olarak karşılanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anne karnında büyüyen bebeğin gereksinimlerinin anneden karşılanması nedeniyle hamilelik döneminde protein gereksiniminde önemli bir artış görülür. Bu gereksinimin karşılanamaması halinde en sık karşılaşılan belirtilerden bir tanesi ayaklarda, bacaklarda ve vücudun belirli kısımlarda şişmeler şeklinde oluşan ödem problemidir. Protein gereksiniminin karşılanması, aynı zamanda bebeğin sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişmesine devam edebilmesi açısından da önem taşır. Karbonhidrat içeriği yüksek, protein içeriği oldukça kısıtlı olan tatlılar ve hamur işleri, basit şeker içeren meşrubatlar gibi besinlerin tüketimine ağırlık verildiğinden protein ihtiyacının karşılanmasında eksiklikler görülebilir. Bunun önlenebilmesi için de normalde olması gerektiği gibi sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı uygulamalıdır.

Tatlı tüketmek isteyen anne adayları, daha sağlıklı ve besleyici alternatifler olan sütlü tatlılara yönelebilirler. Ek olarak süt, yoğurt, ayran gibi besinlerin tüketimine de ağırlık verilebilir. Tüketilen tüm besinler 3 ana öğün ve 3 ara öğüne dağıtılmalı, hem kan şekerinin dengelenmesi hem de mide yanması, hazımsızlık gibi sorunların önlenebilmesi açısından az az ve sık sık beslenmeye özen gösterilmelidir."

Kublay, yeni normal dönemde hamilelerin, besin gereksinimlerini tam olarak karşılarken, kontrolü elden bırakmaması, fiziksel aktivite yapmaya ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

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