İSTANBUL - Türkiye Finans Katılım Bankası, çalışanları için başlattığı 4 seçenekli esnek çalışma modeli "JEST" ile bankacılık sektöründe bir ilki hayata geçiriyor.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, Kovid-19 sürecinde çalışanlarının sağlığını önceliğine alan uygulamalara bir yenisini daha ekledi.

Salgın sonrası normalleşme dönemine en hızlı şekilde uyum sağlayan banka, dün itibarıyla genel müdürlük çalışanları için uygulamaya aldığı esnek çalışma modeli "JEST" ile bankacılık sektörünün çalışma standartlarını yukarı taşıyan uygulamalara öncülük etmeyi sürdürüyor.





- İsteğe bağlı 4 farklı çalışma modeli







Esnek çalışma modeli "JEST" kapsamında, tüm Türkiye Finans Genel Müdürlük çalışanları, kendilerine sunulan 4 farklı çalışma modelinden istediğini seçerek hizmet vermeye devam edecek.



"Ofisten çalışma modeli" ile normal mesai saatleri olan 08.00-17.00 arasında ofisten çalışma mümkün iken, "ofisten esnek saatler" modelini seçen çalışanlar bankanın belirlediği 6 farklı saat aralığından seçim yaparak ofiste çalışabilecek.

Ofiste çalışmayı tercih etmeyenler ise "uzaktan çalışma" modelini tercih ederek mesai saatleri kapsamında sistem üzerinden uzaktan çalışabilecek. "Uzaktan esnek saatler ile çalışma" modelinde ise çalışanlar, yine bankanın belirlediği saat aralıklarından birini seçerek kendi çalışma modelini oluşturabilecek.





- "Çalışanlarımızın ofise geliş ve iş çıkış saatlerini esnetiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, salgın sürecinde olduğu gibi normalleşme döneminde de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu zor süreçte çalışanlarımızın bankamıza olan bağlılığını ve motivasyonlarını artıracak yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son olarak uygulamaya aldığımız esnek çalışma modelimiz 'JEST' ile yeni normal düzene de en hızlı şekilde uyum sağlayarak çalışanlarımızın ofise geliş ve iş çıkış saatlerini esnetiyoruz. Genel müdürlük çalışanlarımız, 1 Haziran itibarıyla kendi seçtikleri saat dilimlerinde ister evlerinden ister ofise gelerek çalışmalarını yürütebilecek. Ofise dönmek isteyen çalışanlarımızın da sağlığını göz önünde bulundurarak sürecin ilk başından itibaren aldığımız önlemleri büyük bir titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. İlerleyen süreçte de Türkiye Finans ailesinin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."