İSTANBUL - Türkiye Finans, normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte tüm bireysel müşterileri için yüzde 0,74’ten başlayan rekabetçi kar payı oranlarıyla İyi Kararlar Destek Paketi’ni sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk 3 ay ödemesiz olan finansman paketi, konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı olmak üzere 3 farklı alanda Türkiye Finans müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kampanya 30 haziran tarihine kadar devam edecek.



Türkiye Finans, ülkemizin normalleşme dönemine girmesiyle birlikte müşterilerinin toparlanma süreçlerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ülke ekonomisine ve müşterilerine yönelik destek paketlerini hayata geçiren Banka, tüm bireysel müşterilere özel İyi Kararlar Destek Paketi sunuyor. Yüzde 0,74’ten başlayan rekabetçi kar payı oranlarıyla ilk 3 ay ödemesiz şekilde oluşturulan paket, konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı olmak üzere 3 farklı alanda finansman çözümleri sunuyor.

Paket içerisinde, 0,74’ten başlayan kar payı oranları ile 120 aya varan vade seçenekleriyle konut finansmanı, tüm vade seçeneklerinde yüzde 0,84’ten başlayan kar payı oranı ile taşıt ve yüzde 0,89’dan başlayan kar payı oranı ile ihtiyaç finansmanı çözümleri yer alıyor. Kampanya, 30 haziran tarihine kadar devam edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, salgının ekonomiye olan etkilerini hafifletmek için normalleşme döneminde de ülkemizin ve müşterilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankamız, salgın sürecinde olduğu gibi normalleşme döneminde de ülkemize destek olmaya devam ediyor. Pek çok müşterimiz salgın nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadı ve şimdi bu sürecin yaralarını sarıyor. Ülke olarak evde kaldığımız bu süreçte ihtiyaçlarımızı düşünecek ve farkına varacak zamanımız oldu. Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans olarak müşterilerimizin bir an önce normalleşme sürecine adapte olmalarına ve düşünüp planladıkları ihtiyaçlarına yönelik aldıkları kararları hayata geçirmelerine destek olmak istiyoruz. Bu nedenle salgın döneminde olduğu gibi bugün de onların hayata katılmalarını kolaylaştıracak kampanyalarımızı sürdürmeye ve devam edeceğiz."