İSTANBUL - Türk Telekom, cep telefonunu değiştirmek isteyenler için yeni bir kampanya başlattı.

Türk Telekom açıklamasına göre, çalışır durumdaki cep telefonlarını Türk Telekom mağazalarına getiren Türk Telekom müşterileri, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip Oppo A5s cep telefonuna 564 TL indirimle sahip oluyor.

Cep telefonunu yenilemek isteyenler için avantaj sunan kampanya kapsamında, daha geniş ekran alanı ve uzun pil ömrü sunan Oppo A5s, faturaya ek olarak taksitlendirilebiliyor.

Türk Telekom aboneleri 12 ay boyunca ayda 229 TL ödeyerek Oppo A5s akıllı telefon sahibi olabiliyor.