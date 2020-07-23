İSTANBUL - Kaspersky araştırmacıları, Windows, Linux ve macOS işletim sistemlerini hedef almak için MATA adlı gelişmiş bir zararlı yazılım çerçevesinden yararlanılan bir dizi saldırı tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, birden fazla platformu hedef alan kötü amaçlı araç setleri, çok büyük bir yatırım yapılmasına gerek duyduğundan çok sık rastlanan bir yöntem değil. Genellikle uzun vadeli olarak kullanılan bu araç setleri, grupların zaman içinde birçok saldırı düzenleyip gelirini artırmasını sağlıyor.

Kaspersky'nin tespit ettiği vakalarda MATA çerçevesinin Windows, Linux ve macOS platformlarını hedef alabildiği görüldü. Bu da saldırganların bu çerçeveyi birden fazla amaç için kullanmayı planladığını gösteriyor. Çerçevenin kendisi yükleyici, yönetici (cihaza sızıldıktan sonraki süreci koordine eden parça) ve eklentiler gibi çeşitli bileşenlerden meydana geliyor.

Kaspersky araştırmacıları MATA ile ilgili ilk ipuçlarının Nisan 2018'de görüldüğünü belirtti. O günden bu yana, bu gelişmiş zararlı yazılım çerçevesinin arkasındaki tehdit grubu dünyanın her yerindeki kurumlara sızmak için agresif bir yaklaşım içinde hareket ediyor. Çerçevenin müşteri veri tabanlarını çalmak ve belirli bir ücret ödenene kadar bilgisayar sistemlerine erişimi engelleyen fidye yazılımlarını yaymak için kullanıldığı tespit edildi.

Kaspersky ölçümlerine göre, Polonya, Almanya, Türkiye, Kore, Japonya ve Hindistan'da kullanıcılar MATA çerçevesinden etkilendi. Bu da tehdit grubunun yalnızca tek bir bölgeye odaklanmadığını gösteriyor.

Ayrıca Lazarus, aralarında bir yazılım geliştirme şirketi, bir e-ticaret şirketi ve bir internet servis sağlayıcının da bulunduğu birçok farklı sektörden şirketin sistemlerini ele geçirdi.



Kaspersky araştırmacıları, siber casusluk ve finansal kazanç amaçlı gelişmiş operasyonlar gerçekleştirmiş Kuzey Kore merkezli Lazarus grubu ile MATA arasında bir ilişki olduğunu belirledi. Kaspersky araştırmacıları da dahil olmak üzere çok sayıda araştırmacı bu grubun ATMDtrack ve AppleJeus gibi saldırılarla bankaları ve diğer büyük finans kuruluşlarını hedef aldığını raporladı. Son saldırılar, grubun bu tür faaliyetlere devam ettiğini gösteriyor.

Kaspersky araştırmacılara çok platformlu zararlı yazılımlardan etkilenmemek için şunları öneriyor:



"Tüm Windows, Linux ve MacOS uç noktalarına Kaspersky Endpoint Security for Business gibi özel bir güvenlik çözümü kurun. Güvenlik merkezi ekiplerinizin en yeni tehdit istihbaratı verilerine ulaşmasını sağlayın. Kurumsal verilerinizin hızla erişebileceğiniz yedeklerini alın."