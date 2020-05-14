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Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 661 milyon lira net kar

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: - "Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlediğimiz yıllık öngörümüzü 12,4 milyar liradan, 12,4-12,6 milyar lira aralığına, yıllık yatırım öngörümüzü ise yaklaşık 5,8 milyar liradan, yaklaşık 6,4 milyar

Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 661 milyon lira net kar
Ekonomi
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İSTANBUL - Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde 661 milyon lira net kar elde ederken, gelirlerini yüzde 17 artırarak 6,3 milyar liraya taşıdı.

Türk Telekom'un ilk çeyrek finansal sonuçları, düzenlenen online toplantıda açıklandı.

Buna göre, 2020'nin ocak-mart döneminde yüzde 17 büyümeyle 6,3 milyar lira gelir elde eden şirket, böylece 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti.

Güçlü gelir büyümesinin etkisiyle Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar liraya yükselirken, FAVÖK marjı 47,2 oldu.

Türk Telekom'un ilk çeyrekteki net karı da operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılmasıyla düşen finansal giderler sayesinde 661 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde şirketin yatırım harcamaları yüzde 41 artarak 896 milyon liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48,4 milyona taşıdı.

Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü büyümeyle 11,6 milyona ulaştı. Sabit genişbantta kullanıcı başına düşen gelir (ARPU) ise ilk çeyrekte 2011'den bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi.

Fiber abone sayısı ilk çeyrekte yıllık yüzde 22 artışla 4,4 milyona yükselirken, mobil abone sayısı 23,2 milyona çıktı. Sabit seste ise 103 bin net abone artışıyla 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.

- "2020'ye sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yaptık"


Toplantıda finansal sonuçları değerlendiren Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısıyla konsolide gelirlerinin yüzde 17 büyüme kaydettiğini söyledi.

Nakit akış yaratma kapasitelerinin artmaya devam ettiğini vurgulayan Önal, gelir tablolarının kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalmasının, içinden geçilen bu dönemde dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kar yaratmalarına olanak sağladığını ifade etti.

Önal, vergi öncesi net karlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 katına çıktığına işaret ederek, "Türk Telekom olarak 2020'ye sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yaptık." dedi.

İlk çeyrekte koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve aynı zamanda Türk lirası cinsinden borçlanma payını artırdıklarını aktaran Önal, "Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisiyle net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara geriledi. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek 1,38x ile son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlediğimiz yıllık öngörümüzü 12,4 milyar liradan, 12,4-12,6 milyar lira aralığına, yıllık yatırım öngörümüzü ise yaklaşık 5,8 milyar liradan, yaklaşık 6,4 milyar liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Ümit Önal, sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına kıyasla martta yaklaşık yüzde 20, nisanda yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi. Ayrıca sosyal izolasyon döneminde 'Online İşlemler' uygulamamızı kullanan tekil abone sayısı son üç ayda 2 milyon artışla 19,8 milyona yükseldi.

Ülkemizin 81 ilinde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı yatırımlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz. Son 12 ayda 3,5 milyon artarak 22,6 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız sayesinde trafiğin arttığı yoğun saatlerde dahi hiçbir kapasite sorunu yaşamıyoruz."



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