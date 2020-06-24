İSTANBUL - Türk Telekom'un "Prime Arabalı Sinema Geceleri"nde izleyiciyle buluşan ilk yapım, "Bayi Toplantısı" oldu.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe yoğun ilgi gösteren Prime kullanıcıları, Bedran Güzel'in yönettiği, İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Doğu Demirkol'un rol aldığı "Bayi Toplantısı"nı Boğaz kıyısında otomobillerinden izledi.



Kültürel etkinliklere, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde arabalarıyla dönüş yapan Türk Telekom Prime müşterileri, Boğaz'ın eşsiz atmosferinde açık havada sinemanın keyfini çıkardı.

Filmseverlere Boğaz kıyısında sinema keyfi sunan etkinlikler, 2 Temmuz'a kadar devam edecek. Film gösterimleri kapsamında 25 Haziran'da eğlenceli animasyon "The Lego Movie 2", 30 Haziran'da altı Oscar ödüllü "Aşıklar Şehri (La La Land)" ve 2 Temmuz'da gişe rekortmeni "7. Koğuştaki Mucize" izleyiciyle buluşacak.

23 Haziran-2 Temmuz'da ücretsiz olarak salı ve perşembe akşamları Ortaköy Açık İSPARK'ta düzenlenen "Prime Arabalı Sinema Gecesi"ne katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, 0507 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabiliyor.

Kullanıcılar, etkinlik alanı girişinde yer alan POS cihazına girmeleri gereken şifreyi ise PRIME ACIKHAVA yazıp 6262'ye göndererek veya Prime mobil uygulaması üzerinden alabiliyor.

Saat 21.00'de başlayan film gösterimlerine katılmak isteyen ancak rezervasyonsuz gelen Prime'lılar ise boş yer olması halinde anında alabildikleri şifre ile "Arabalı Sinema Gecesi"ne katılabiliyor.