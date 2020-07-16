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Turizm sektöründe Rusya ile karşılıklı uçuş kararı sevinci

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır: - "Önlemlerimizi, sosyal mesafe, hijyen ve misafir sağlığını ön planda tuttuk. Tedbirleri elden bırakmadan misafirlerimizi ağırlamaya, tüm Türkiye'deki oteller olarak hazırız" - Akdeniz Turistik Otel

Turizm sektöründe Rusya ile karşılıklı uçuş kararı sevinci
Ekonomi
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ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Rusya ile uçuşların başlatılmasına ilişkin, "Önlemlerimizi, sosyal mesafe, hijyen ve misafir sağlığını ön planda tuttuk. Tedbirleri elden bırakmadan misafirlerimizi ağırlamaya, tüm Türkiye'deki oteller olarak hazırız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında "Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" açıklaması sektör temcileri tarafından sevinçle karşılandı.

5 milyon 582 bin 763 Rus misafirle geçen yıl tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da, Kovid-19 kapsamında tüm tedbirler alındı.

Turistin sağlığı için uçaklardan havalimanına, transferden otellerdeki tüm alanlara kadar detaylı tedbirlerin uygulandığı sektörde, iç pazarın ardından dış pazarda da hareketlilik başlıyor.

Tesislerin işletme sahipleri, Antalya'nın ana kaynak pazarı arasında yer alan Rusya'dan gelecek misafirlerini ağırlamak için bekliyor.

- "Biz sağlığa önem verdik"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, Kovid-19 önlemleri kapsamında başlattıkları sağlıklı turizm sertifikasyonunun tüm dünyada ilgi gördüğünü söyledi.

Güzel gelişmeler yaşandığına değinen Çorabatır, şunları kaydetti:

"İki Ulaştırma Bakanlarının uçuşların başlamasıyla ilgili karşılıklı aldıkları mutabakatı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, Rus turistlerinin en çok tercih ettiği ülkelerden birisi. Burada en önemli avantajlarımızdan bir tanesi, Rusya'daki Türk tur operatörlerinin konumu. Bu bizim için çok önemli. Bu dönemde İngiltere de uçuşları başlattı. Rusya'dan da önümüzdeki günlerde alınacak kararlardan sonra uçuşların başlayacağını ümit ediyoruz. Alınan karar hazırlıklarla ilgili. Biz sağlığa öncelik verdik. Önlemlerimizi, sosyal mesafe, hijyen ve misafir sağlığını ön planda tuttuk. Tedbirleri elden bırakmadan misafirlerimizi ağırlamaya, tüm Türkiye'deki oteller olarak hazırız."

Çorabatır, alınan kararın AB başta olmak üzere diğer ülkelere de örnek olmasını, siyasi kararlar vermek yerine alınan önlemlere göre seyahat kısıtlamasının kaldırılması gerektiğini bildirdi.

- "Olumlu bir gelişme"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise Rusya'dan uçuşların başlayacak olmasının olumlu bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın, Antalya'nın birinci kaynak pazarı olduğuna işaret eden Yağcı, "Şu an başlayan turizm yapımızı iç pazar ağırlıklı devam ettiriyoruz. Bunun mutlaka dış pazarla da desteklenmesi lazım. Bunlardan en önemlilerden biri de Rusya pazarı. Rusya pazarının açılması ve uçuşların başlayacak olması dış turizmin daha da hareketlenmesi için son derece önemlidir. Bu karar, sektöre pozitif yansıdı." diye konuştu.

- "Rusya'dan çok talep olacak"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı da karantina sürecinde herkesin tatili çok özlediğini, bunun için talebin fazla olacağını belirtti.

Rusların tatil için Türkiye'ye gelmek istediğini vurgulayan Balcı, "Uçuşların başlıyor olmasına çok sevindik. Rusya'daki arkadaşlarım da sürekli soruyordu, tatil için gelmek istiyorlardı. Antalya'da 100 bin civarında Rus yaşıyor. Bunların arkadaşları, akrabaları da kapıların açılmasını bekliyordu." dedi.

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