İSTANBUL - Pegasus, İzmir-Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçen’den de Ağrı’ya uçuşlarını başlatıyor.



Pegasus’tan yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen’den Ağrı’ya düzenlenecek seferlerin ilki 20 Temmuz’da gerçekleşecek.



Pegasus’un Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 07:30’da, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 10:30’da düzenlenecek.



Yeni hattın biletleri 299,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

