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Toyota, yeni kompakt SUV modeli Yaris Cross'u tanıttı

İSTANBUL - Toyota, yeni kompakt SUV modeli Yaris Cross'u online dünya prömiyeri ile tanıttı.Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Cenevre'de tanıtılması planlanan ancak salgın önlemleri nedeniyle fuarda gösterimi gerçekleştirilemeyen Toyota'

Toyota, yeni kompakt SUV modeli Yaris Cross'u tanıttı
Ekonomi
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İSTANBUL - Toyota, yeni kompakt SUV modeli Yaris Cross'u online dünya prömiyeri ile tanıttı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Cenevre'de tanıtılması planlanan ancak salgın önlemleri nedeniyle fuarda gösterimi gerçekleştirilemeyen Toyota'nın yeni modeli Yaris Cross, online olarak duyuruldu.

Toyota Yaris Cross'un 2021 yılında pazara sunulması planlanıyor.

Yerden yüksek sürüşü ile SUV özelliklerinin yanında Yaris Cross, şehir içinde de pratik ve aktif yaşam tarzına uygun sürüşler sunan bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Avrupa için tasarlanan ve geliştirilen yeni Yaris Cross, Yaris ile birlikte 2021'den itibaren Fransa'daki Toyota tesisinde üretilecek.

Yeni Yaris Cross, Toyota'nın hibrit teknolojisini de bu segmente taşıyacak.

Toyota, yeni Yaris Cross ile birlikte ürün gamını genişleterek C ve D segmentlerine ek olarak B segmentinde de SUV model sunacak.

- Toyota'nın yeni GA-B platformu üzerine tasarlandı


Yaris ile B segmentini 2012'de hibrit teknolojisi ile buluşturan Toyota, Yaris Cross'ta da performans sunan dördüncü nesil hibrit motorunu sunacak.

Böylelikle Toyota, RAV4 ve C-HR modellerinden elde ettiği deneyimi Yaris Cross'a taşımış olacak.

Yaris Cross, Toyota'nın yeni GA-B platformu üzerine tasarlandı.

Yaris Cross'un tasarımı, Avrupa ve Japonya stüdyolarındaki tasarım ekiplerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıktı.

Toyota, Yaris Cross'u oluşturmadan önce B-SUV segmentinde müşterilerin beklentilerini araştırdı.

Yaris Cross, kompakt yapısının yanı sıra bir SUV'un özelliklerini de yansıtıyor.


- Yüksek sürüş pozisyonu ve geniş alan


Öte yandan, Yaris Cross, şehir hayatına uyum sağlayacak gövde renkleriyle de öne çıkıyor. Renkler konusunda, altına ve değerli metallere artan ilgiyi yansıtan "Brass Gold" isminde özel bir renk elde edildi.

Yeni Yaris Cross modelinin her ikisi de tamamen yeni 3 silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motor seçenekleri ile sunulacak.

Toyota'nın 4. nesil hibrit teknolojisini kullanan Yaris Cross'un kendi kendini şarj eden hibrit sisteminde 1.5 litre üç silindirli Atkinson çevrimi benzinli motor ve elektrikli motor yer alıyor.

Tipik bir dizel motordan yüzde 40 daha yüksek verimliliğe sahip olan bu motor ile birlikte Yaris Cross iddialı yakıt tüketimi ve CO2 emisyonuyla öne çıkacak.

Yaris Cross'ta yer alan hibrit sistem, 116 HP güç üretiyor. Emisyon verimliliği açısından önden çekişli versiyon 90 g/km CO2 salımına ve AWD-i versiyonu ise 100 g/km'den daha az CO2 salımına sahip olacak.

Toyota, Yaris Cross ile birlikte yüksek sürüş pozisyonuna sahip ve geniş alan sunarak şehir hayatına uyum sağlayan pratik bir model geliştirdi.

2.560 mm dingil mesafesiyle üretilecek olan Yaris Cross, 4.180 mm'lik uzunluğa, 1.765 mm genişliğe ve 1.560 mm yüksekliğe sahip olacak.


- Büyük bagaj hacmi


Yaris Cross'u SUV olarak konumlandıran Toyota, pratikliğe ve çok yönlülüğe dikkat gösterdi.

Eller dolu olduğunda elektrikli olarak açılan bagaj kapağı, yüksekliği ayarlanabilir veya isteğe göre bölünebilen bagaj alanı, esnek kayış sistemleriyle bagajdaki ekipmanların sabit kalmasını sağlayan özellik gibi birçok unsur sunulacak.

Yaris Cross'ta koltuklar normal pozisyondayken büyük bir bagaj hacmi sağlıyor. Bununla birlikte daha fazla yükleme kapasitesi gerektiğinde arka koltuklar 40:20:40 oranında katlanarak, daha fazla alan da elde edilebiliyor.

Ayrıca, AWD-i günlük sürüşlerde ve kötü hava koşullarında daha fazla denge ve çekiş sağlayacak. Elektrikli bir sistem olarak mekanik dört çeker ünitelere göre ağırlık ve boyut avantajı da bulunan Yaris Cross Hybrid AWD-i, dört çeker B-SUV rakiplerine göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 salımı elde edilmesini sağlayacak.

Normal sürüşlerde önden çekişle hareket eden Yaris Cross AWD-i, düşük yol tutuş tespit edildiğinde arka tekerleklere de otomatik olarak güç göndererek sürüş çekiş kaybını da en aza indirmiş olacak.

Yeni Yaris Cross'un yüksek güvenlik performansı, GA-B platformunun yüksek gövde sertliği sağlamasıyla geliyor.

Bağımsız test standartlarını karşılama amacıyla geliştirilen Yaris Cross, Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemleri ve gelişmiş sürücü asistan sistemlerinden de faydalanıyor.

Bu sayede, sürücü bilgilendirmesi, erken uyarı ve gerektiğinde de otomatik frenleme ve direksiyon müdahalesiyle birçok kazanın önüne geçilebiliyor.

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