Telia, Turkcell’deki yüzde 24,02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak.
« Önceki HaberTürkiye Varlık Fonu, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hiss Sonraki Haber »Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor
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Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
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