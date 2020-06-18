ANKARA - Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri'nin yerli ve milli ürünü Echorium Dalgıç Tespit Sonarı, stratejik kıyı tesislerinin su altı güvenliğinde görev almaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sonar ile güvenlik risklerine karşı stratejik kıyı tesisleri için yüksek seviyede koruma sağlanıyor.

Dalgıç tespit sonarı, sahillerde yer alan stratejik ve ekonomik değeri yüksek tesislere, limanlara, petrol platformlarına ve nükleer reaktörlere yönelik yüzücü, dalgıç, dalgıç intikal vasıtaları ve otonom su altı araçlarıyla düzenlenebilecek asimetrik saldırılara karşı, keşif ve gözetleme yapmak, erken uyarıda bulunmak amacıyla üretildi. Sonar, stratejik öneme sahip sivil ve askeri tesislerin kullanımına sunuldu.

Su altından gelebilecek tehditlerin operatöre ihtiyaç duymadan, uzak mesafelerden otomatik tespit edilebilmesine olanak sağlayan ve "7/24" çalışma özelliğine sahip Echorium Dalgıç Tespit Sonarı, Merkezi Görüntüleme ve Kontrol İstasyonu ile Yüksek Güçlü Su Altı Sesli İkaz Sistemi birimlerinden oluşuyor.

Yüksek Güçlü Sualtı Sesli İkaz Sistemi öncelikle dalgıcın yasak bölgeye yaklaştığına dair sesli ikazda bulunuyor. Dalgıcın yasak bölgeden çıkmaması durumunda ise duyulabilir frekansta yaydığı yüksek güçlü ses sinyalleri ile dalgıcı rahatsız ederek yüzeye çıkmasını sağlıyor.



Sistemin en temel özelliklerinden biri, uzmanlık gerektirmeden, asgari bilgisayar kullanım becerisiyle güvenlik ekipleri tarafından harita bazlı kullanıcı ekranlarıyla kullanım imkanı sağlaması olarak ön plana çıkıyor. Bu özellik sayesinde kısa süreli bir kullanıcı/operatör eğitimi ile sistemin etkin şekilde kullanılmasına imkan tanınıyor. Ayrıca sistem alan uzmanı tarafından kullanıldığında, sonar ekranları da seçime bağlı olarak görüntülenebiliyor.



Saha entegrasyonu ve kabul faaliyetleri tamamlanan sistem, 24 saat esasına göre kullanılmaya başlandı. Ayrıca sektörün diğer firmalarına da "canlı demo faaliyetleri" ile sistemin performansı gösteriliyor.

Echorium Dalgıç Tespit Sonarı, yüksek tehdit tespit mesafesi ve uzun reaksiyon süresi, yüksek sadakat seviyesinde otomatik tehdit tespit, izleme ve sınıflandırma kabiliyeti, düşük yanlış alarm oranı, güvenlik ekiplerine saha desteği için gerçek zamanlı mobil izleme kabiliyeti, yüzde 70’in üzerinde yerlilik oranı, portatif versiyonu ile gemi koruması gibi özelliklere sahip bulunuyor.