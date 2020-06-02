İSTANBUL - Setur, hijyen sertifikalı güvenilir otellerden oluşan farklı seçenekler ve yüzde 45'e varan indirimlerle tatil alternatifleri sunuyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Setur, bu sezon misafirlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sağlıklı Turizm Belgesi ve Koronavirüs Sertifikasyon Belgesi'ne sahip tesisler ile birçok farklı seçeneği bir arada sunuyor. Setur'un çalıştığı tesisler arasında, ilgili kurumların verdiği ISO, HACCP gibi güvenlik belgelerine de sahip oteller bulunuyor.



Transfer hizmetlerinde de pandemiye karşı önlemler alan Setur'un transfer hizmetlerinde kullandığı tüm araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulacak ve araçlarda belirlenen kriterlere uygun oturma düzeni uygulanacak. Her seferden sonra araçlarda temas edilen alanlar tek kullanımlık dezenfektan içeren bezler ile temizlenip havalandırılacak. Bu araçları kullanan tüm sürücüler, maske takacak ve bagaj işlemleri sırasında eldiven kullanacak. Ayrıca, kullanılan tüm araçlar, teması minimize etmek için otomatik kapılı araçlar olacak.

Geçen yıllarda verdiği tüm hizmetleri sunmaya devam edecek olan Setur, misafirlerinden de sosyal mesafe kurallarına, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tedbirlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan önlemlere uymalarını bekliyor.

Kovid-19 vakalarının görünmesinin ardından iptal ve değişiklik isteyen tüm misafirlerine gerekli desteği veren Setur, bundan sonra yapılacak satın almalar için de seyahatin başlamasından 72 saat öncesine kadar para iade güvencesi sunuyor.

Pandemi süresince Setur'a www.setur.com.tr web sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarından ulaşan tatilseverler, dün itibarıyla İstanbul'daki Nişantaşı ve Suadiye, Ankara ve İzmir'deki şubelerinden de yeniden hizmet alabilecek.

Setur, tüm şubelerinde gerekli hijyen önlemlerini alarak misafirlerine hizmet sunmaya başladı.

