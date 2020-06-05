İSTANBUL - Şekerbank, American Express kart kullanıcılarının Şekerbank POS terminalleri üzerinden işlem yapabilmesini sağladı.

Şekerbank açıklamasına göre, iş birliği sayesinde Şekerbank üye iş yerleri, yurt içi ve yurt dışındaki American Express kart kullanıcılarının işlem yapacakları iş yeri ağına katılacak.



American Express’in Türkiye’deki temsilcisi olan Garanti BBVA ile yapılan anlaşmayla, American Express kart kullanıcıları, Şekerbank’ın ülke genelindeki binlerce üye iş yerinden işlem yapma kolaylığına erişecek. American Express, iş birlikleri, küresel alt yapısı ve güçlü marka algısıyla dünya çapındaki erişim ağını daha da genişletti.