İSTANBUL - Schneider Electric, SSN Makine tarafından Ekare Kontrol ortaklığında başlatılan solunum cihazı (ventilatör) üretimi projesine ürün ve uzmanlığı ile destek sunuyor.

Schneider Electric'den yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, makine üreticisi SSN Makina ve makine entegratörü Ekare Kontrol iş birliği ile geliştirilen solunum cihazı projesini EcoStruxure teknolojisi ve uzmanlığıyla destekliyor.

Projenin, mevcut küresel salgın ile birlikte hayati önemi artan solunum cihazlarına olan talebi karşılayarak çözümün bir parçası olması hedefleniyor.



Bu doğrultuda Schneider Electric ile yaklaşık 8 yıldır referans projelerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapan Ekare Kontrol ve 2009 yılından bu yana malzeme işleme sektöründe makine üretimi konusunda başarılı çalışmalara imza atan SSN Makina, endüstriyel ürünlerle sağlık alanına hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Schneider Electric de bu ürünün geliştirilmesinde kullanılan ürünlerin yanı sıra sistem mimarisi ve HMI dizaynı konusunda sunduğu destekle projenin çözüm ortakları arasında yer alıyor.

Prototip aşaması tamamlanan ürünlerin sertifikasyon sürecinin ardından seri üretimle yurt içi ve dışında ihtiyaç olan bölgelere sağlanması planlanıyor.





- "İnanıyoruz ki bu proje, küresel salgınla mücadelede kritik bir rol üstlenecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, projenin toplum sağlığı ve Türkiye'nin teknoloji ile çözüm üretme becerileri açısından önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altın alan küresel salgın nedeniyle tıbbi cihazlara olan ihtiyaç her zamankinden çok daha kritik bir öneme sahip. Bu ihtiyaçların yeni nesil teknolojiler sayesinde hızlı ve esnek bir şekilde karşılanmasının mümkün olduğunu gözler önüne seren ventilatör projesinde çözüm ortağı olarak yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki SSN Makina ve Ekare Kontrol'ün titiz çalışmaları ile Schneider uzmanlığının birleştiği bu proje, sertifikasyon sürecini de tamamlayarak küresel salgınla mücadelede kritik bir rol üstlenecek ve insanlığa hizmet edecektir."