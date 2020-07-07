İSTANBUL - Samsung, Türkiye'deki ilk klima mağazasını İzmir’de açtı.

Şirket açıklamasına göre, Samsung'un ilk kez İzmir'de Girne Caddesi'nde açılan ve sadece klima satışı yapan mağazasını ziyaret eden tüketiciler, beğendikleri ürünü görerek satın alabilecek.



Çalışanlar ve müşterilerin sağlığı için gerekli tüm önlemler alınan ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralı uygulan mağazada, tüketiciler klimalar konusunda uzman ekiplerin yardımı ile ihtiyaçlarına en uygun klimayı kolaylıkla seçebilecek.

Söz konusu satış noktasında Samsung Split ve Multi Split klimaların yanı sıra aynı anda hem iklimlendirme hem sıcak su elde edilebilecek ısı pompası sistemleri, merkezi iklimlendirme ve havalandırma ürün grubu (DVM) ve Chiller ürün grubuyla ilgili müşterilere projelendirme, tasarım, uygulama ve danışmanlık hizmeti de verilecek.



Samsung, temmuz ayında İzmir'de 2 tane daha açacağı klima mağazalarını, gelecek aylarda başka illerde de açarak yaygınlaştırmayı planlıyor.