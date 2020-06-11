"Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısı

İSTANBUL - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, salgın öncesi, sabit internet kullanıcılarının evde oldukları akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiğinin tüm güne yayıldığını belirterek, "Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına göre mart ayında yaklaşık yüzde 20, nisan ayında yüzde 45, mayıs ayında yüzde 43, haziranın ilk 10 gününde ise yaklaşık yüzde 26 artış gösterdi." dedi.

Önal, Dijital Gündem'in Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katıldı.

Türk Telekom olarak, Kovid-19 salgınını ve dünya genelindeki yayılımını başından beri çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini aktaran Önal, aksiyon planını virüs henüz Türkiye'ye sıçramamışken hazırladıklarını söyledi.

Önal, tavsiye edilen tüm önlemleri, sürecin başından beri eksiksiz bir şekilde uyguladıklarını belirterek, "Bizim için salgın dönemindeki hassasiyetimiz, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak ve kesintisiz iletişimi sağlayarak tüm Türkiye'nin veri akışını sağlıklı şekilde sürdürebilmekti. Bu süreçte aldığımız önlemleri kamuoyu ile tüm kanallardan paylaştık." dedi.





- "Akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiği tüm güne yayıldı"





Ümit Önal, salgınla mücadelede, devletin attığı kararlı adımların olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi, tüm alanlarda 'yeni normal'e uyum sağlanacak 'kontrollü ve aşamalı' bir dönüşün hayata geçirilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Kesintisiz iletişimin, su ve ekmek gibi ihtiyaç olduğunu bir kez daha gördük. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, kısıtlamadan muaf tutulan ekmek ve su satıcılarıyla beraber telekomünikasyon ekiplerimiz de sokaklarda görevlerinin başındaydı. Kesintisiz iletişim, bu hassas dönemde, iş ve özel yaşamın sürdürülebilmesi için anahtar rol üstlendi.

Salgın döneminde internet kullanım alışkanlıkları da iyiden iyiye değişti. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. Görüntülü konuşma ve video içeriklerine rağbetin artması internet veri trafiğini de etkiledi. Süreç öncesi, sabit internet kullanıcılarının evde oldukları akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiği tüm güne yayıldı. Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına göre, mart ayında yaklaşık yüzde 20, nisan ayında yüzde 45, mayıs ayında yüzde 43, haziranın ilk 10 gününde ise yaklaşık yüzde 26 artış gösterdi."

Sağladıkları çözümlerle tüm vatandaşların iletişim ihtiyaçlarına cevap verdiklerini dile getiren Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün baş aktörü olarak, salgın döneminde de yüz binlerce yeni haneyi, sokağı ve mahalleyi fibere kavuşturduk. Türk Telekom olarak altyapısını sağladığımız EBA'yı uzaktan eğitim süreci boyunca hiçbir aksamaya meydan vermeden öğrencilerimizle buluşturduk. EBA içerikleri kapsamında öğrencilerimize 3 GB ücretsiz interneti, bu dönemde 8 GB'a çıkardık. Uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencilerimize de yine 6 GB ücretsiz internet sağlıyoruz." diye konuştu.





- "Online İşlemler, nisan ayında 181 milyon ziyaretle rekor kırdı"





Türk Telekom CEO'su Önal, sağlık personeline yönelik hediye paketlerle sağlık çalışanlarının yanında olduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık personeline 2 ay boyunca ayda 500 dakika ve 5 GB, aile sağlığı merkezi çalışanlarına 2 ay boyunca ayda 10 bin dakika, sağlık personelinin sahada çalışanına ise 3 ay boyunca ayda 15 bin dakika ve 15 GB data hediye ediyoruz. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri müşterilerimize ev telefonlarından ücretsiz her yöne 500 dakika imkanını sunduk. Fiber ve VDSL abonelerimizin Upload hızlarını da 2 katına çıkardık. e-dergi uygulamamızda bulunan yüzlerce gazete ve dergiyi de yine ücretsiz kullanıma açtık.

Tivibu sinema kanallarını ücretsiz olarak Tivibu abonelerinin kullanımına sunduk. Dosya depolama uygulamamız olan dijital depoya üye olan herkese ilk 3 ay 25 GB depolama alanı da hediye ediyoruz. Sadece yüz yüze kanallardan yapılabilen işlemlerin uzaktan tamamlanabilmesi için süreç değişikliğine gittik. Müşterilerimizin sağlığını korumak adına mümkün olduğunca evden çıkmadan işlem yapmaları için mobil online işlem merkezlerimize yönlendirdik ve bu alana ilave kaynaklar ayırdık. Türk Telekom'un mobil uygulaması Online İşlemler'in kullanımı geçen yıla oranla yüzde 64 arttı. Kovid-19 nedeniyle uzaktan işlemlere olan rağbetle nisan ayında uygulama, 181 milyon kez ziyaret edilerek rekor kırdı. Ayrıca, fatura gönderimlerini de dijital ortamlara taşıyarak SMS ve e-postaya yönlendirdik."

Türk Telekom olarak, milli görev bilinciyle çalışarak pek çok uygulamayı hizmete sunduklarını aktaran Önal, vatandaşların iletişim ihtiyaçlarına duyarlılıklarını aynı motivasyonla sürdüreceklerini kaydetti.





- "2020 yatırım öngörümüzü 6,4 milyar TL olarak yukarı yönlü revize ettik"





Ümit Önal, salgın döneminde evden çalışma, evden eğitim, evden alışveriş ve benzeri uygulamaların hayatta daha çok yer edindiğine ve edineceğine işaret ederek, "Toplu olarak bir araya gelememenin getirdiği sosyalleşme ihtiyacı, artık online toplantı ve etkinliklerle giderilmeye çalışılacak. Önceden internet bankacılığı, e-devlet gibi dijital hizmetleri kullanmayanlar da bu süreçte ister istemez dijital dünyaya alışmaya ve nimetlerinden yararlanmaya başlayacak. Toplum olarak dijital bir bilinçlenme dönemine girdiğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ve sektörün gelişimi için kilit noktanın dijitalleşme ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Önal, "2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana geçen 15 yılda, Türkiye'nin dijital varlıklarına yaptığımız yatırımlar, 16,8 milyar doları buldu. Yılın ilk çeyreğinde yatırımlarımız hız kesmedi. 2020 ilk 3 ayında yatırım harcamalarımız yıllık bazda bir önceki yıla oranla yüzde 41 arttı, 896 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 başında yaklaşık 5,8 milyar TL olarak belirlediğimiz 2020 yatırım öngörümüzü yaklaşık 6,4 milyar TL olarak yukarı yönlü revize ettik." diye konuştu.

Önal, Türkiye’nin fiber altyapısının yüzde 80'inde imzası bulunan bir şirket olarak Türkiye'nin en yüksek teknoloji yatırımını yaptıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:



"2020 ilk çeyrek itibarıyla fiber altyapımız toplamda 308 bin kilometre ağ uzunluğuna ulaştı. Fiber hane kapsamımız son bir yılda 3,5 milyon artışla 22,6 milyon seviyesine kadar yükseldi. Saha Dolabına Kadar Fiber (FTTC) hane kapsaması 16,1 milyonu aşarken, Eve/Binaya Kadar Fiber (FTTH/B) hane kapsaması 6,4 milyonun üzerine çıktı. Fiber abone sayımız da 2020 birinci çeyrekte 4,4 milyona erişti.



Türkiye'nin ve sektörün gelişimi için en kilit nokta, 5G ve sonrasında gelecek olan yeni nesil teknolojileri destekleyebilecek altyapıyı inşa etmek. Güçlü fiber altyapımızla 5G'ye en hazır operatör konumundayız. Geçtiğimiz kasım ayında canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda önemli bir rekora imza atmıştık. Yine şubat ayında 360 derece kamera açısıyla sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayınını deneyimledik."





- "Türkiye'nin 5G'ye hızlı bir şekilde erişmesini sağlamak için çalışıyoruz"





5G ile ilgili olarak 37 patente sahip olan grup şirketlerinden Argela'nın ABD'de kurulu iştiraki Netsia'nın katkılarıyla ilerleyen dönemlerde 5G alanına daha fazla katkı sağlayan çalışmalar yapmayı hedeflediklerini anlatan Önal, "5G ve yeni teknolojiler konusunda küresel oyuncularla birlikte yaptığımız çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz testler tüm hızıyla devam ederken Türkiye'nin bu yeni teknolojiye hızlı bir şekilde erişmesini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Önal, "Yatırımlarla hızla geliştirmeyi sürdürdüğümüz fiber altyapımız, LTE şebekemizin kalitesi ve yaygınlığı, tüm bu iletişim omurgasını koruyan ve kesintisiz işlemesini sağlayan ileri seviye siber güvenlik ve yapay zeka tabanlı operasyon merkezlerimizle ülkemizi dijital hayata hazır hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle evden çalışmanın arttığı son günlerde şirketlerin veri güvenliği ihtiyacının da yeniden gündeme geldiğine değinen Önal, şu değerlendirmede bulundu

"Verinin son derece değerli olduğu bu dünyada, siber tehditlerle mücadele süreklilik gerektiriyor. Siber saldırıların yol açabileceği geri dönülemez itibar hasarları ve ciddi maddi kayıpları önlemek, vatandaşların kişisel bilgilerini korumak ve ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için siber güvenliğe yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.



Bu yatırımlar sayesinde, yeni çıkan güvenlik ürün ve servislerini dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Türkiye'deki en büyük izleme alanına ve en büyük kapasiteli DDOS koruma altyapısına sahibiz. Türkiye'nin ilk Cloud DDoS koruma hizmeti ile yurt dışından gelen ataklarda atak trafiğini yurt dışındaki temizleme noktalarına yönlendiriyoruz."

Önal, merkezlerinde; siber olay yönetimi, siber tehdit istihbarat servisleri, hizmet sürekliliğinin izlenmesi gibi müşterilerin ihtiyaç duyabileceği tüm siber güvenlik hizmet ve ürünlerini, yerel ve coğrafi yedekli olarak müşterilerle buluşturabildiklerini belirterek, "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik operatörü olarak Türkiye'nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi de sağlıyoruz. Müşterilerimize siber güvenlik alanındaki en geniş ürün portföyünü sunmanın yanı sıra ürünlerimize de her gün yenilerini ekliyoruz. Güvenli veri merkezi hizmetlerimize son olarak kurumsal e-postayı da ekledik." diye konuştu.

Türk Telekom'un 180 yaşında olduğunu hatırlatan Önal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kamudan özelleştirilen bir şirket olması nedeniyle kamuya hizmet etmek genlerimize işlemiş ve bunu manevi bir sorumluluk olarak alıyoruz. Dolayısıyla biz hizmet verirken, 'buralar karlı mı', 'buraya hizmet götürürsek kaç yılda geri dönüş alırız' gibi konulara bakıyoruz ama diğer taraftan ülkenin her yerine hizmet götürerek fırsat eşitliği sağlamak gibi bir misyonumuz da var.

Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi olarak, köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye'nin güçlü geleceğini inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her bir müşterimizi değerli hissettirecek çözümler üretiyoruz."