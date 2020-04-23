İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı, iletişim platformu BiP'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bilgilendirme ve 7/24 danışma kanalını hizmete sundu.

Turkcell açıklamasına göre, BiP kullanıcıları, operatör fark etmeksizin "Keşfet" bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından Online Kovid-19 testi yapabiliyor ve şüpheli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.

BiP kullanıcıları, Sağlık Bakanlığı kanalından Türkiye ve dünyadaki son durumu gösteren Kovid-19 Canlı Harita'yı anlık olarak takip edebiliyor.

Kullanıcılar ayrıca, bakanlık bilgilendirmeleri, duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadeleyle ilgili attığı tweet'leri, Twitter kullanıcısı olmasalar dahi BiP mesajı olarak alabiliyorlar.

Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan hizmete BiP uygulamasından indirip "Keşfet" bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalını takip eden herkes yararlanabiliyor.



