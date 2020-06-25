GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Red Bull M.E.O. oyun coşkusunu İstanbul Boğazı'na taşıyor

Red Bull M.E.O.'nun 5. ve son elemesi, "Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası" olarak kayıtlara geçecek

Red Bull M.E.O. oyun coşkusunu İstanbul Boğazı'na taşıyor
Ekonomi
33 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., Herthstone, PUBG MOBILE ve Teamfight Tactics Mobile'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2. sezonuna 34 ülkeden 15 bin mobil oyuncunun katıldığı Red Bull M.E.O.'da bu yıl Türkiye ayağı PUBG MOBILE üzerinden gerçekleştirilecek.

Büyük heyecana sahne olacak turnuva, çok önemli bir unvanın daha sahibi olacak. Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX'in destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O.'nun 5. ve son elemesi, Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası olarak kayıtlara geçecek.

Büyük finale giden yolda ilk 3 eleme 17, 20 ve 24 Haziran'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 6 farklı haritada büyük mücadeleye sahne olan elemelerde 28 takım yarı finale katılmaya hak kazandı.

Red Bull M.E.O., son çevrim içi eleme ile 27 Haziran'da devam edecek. Elemelerde başarılı olan takımlar, 30 Haziran'da gerçekleştirilecek yarı finalde mücadele edecek. Turnuvada heyecan, 4 Temmuz 2020'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek son eleme ile zirve yapacak. Son elemede en iyi performansı sergileyen 3 takım, direkt olarak finale katılmaya hak kazanacak.


- Asya ve Avrupa takımları karşı karşıya gelecek


4 Temmuz 2020'de gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kurallarına uygun espor etkinliği olacak elemede 64 kişi kendi arabaları ile İstanbul Boğazı'nda, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi kıtayı belirlemek için toplanacak.

Red Bull M.E.O. Feribotu Anadolu Yakası takımını Harem İskelesi'nden, Avrupa takımını ise Sirkeci İskelesi'nden alacak ve İstanbul Boğazı'nda 2 saatlik yolculuğa çıkaracak. Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden elemelerin gerçekleştirileceği etkinlikte kazanan kıtadan en iyi 2 takım, kaybeden kıtadan ise en iyi 1 takım büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Final listesini belirleyecek elemeye katılmaya hak kazanacak mobil oyunseverler ise 1 Temmuz'da ünlü yayıncılar Oğuzhan "DOCH" Özyetiş ve Burak "Egoist Pati" Şentürk'ün kanallarında gerçekleştirilecek seçmeler ile belli olacak.

Yarı final ve 5. feribot elemesi sonunda finale kalmaya hak kazanacak 15 takım, 5 Temmuz 2020'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek büyük finalde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.

5. eleme ve büyük final, Twitch.tv/RedBullTR adresi üzerinden canlı yayınlanacak.

Türkiye şampiyonu olacak takım, Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. 20 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu ise 2021 yılının ilk çeyreğindeki Dünya Finali'nde belli olacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haber: Isparta için yeni genelge
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!
KIL ÇADIRDAN YERLEŞİK DÜZENE YÖRÜK YAŞAMI
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
EKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYA
Isparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldi
Isparta için yeni genelge
"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat
Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…
ÇALTI SARIMSAĞINDA HASAT DÖNEMİ
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru
Gazete manşetleri: Korona yeni belirtilerle aramızda geziyor!
Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!
KESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDE
Isparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendi
Kurbanlık vekalet ücretleri belli oldu
Esnek çalışma saatinin detayları belli oldu
DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...
Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!
Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni
Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti
Ehliyet taşıma tarihe karışıyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ehliyet taşıma tarihe karışıyorEhliyet taşıma tarihe karışıyor19 Haziran 2020
Isparta'da (LGS ve YGS Sınavları Hakkında) kararlar alındıIsparta'da (LGS ve YGS Sınavları Hakkında) kararlar alındı19 Haziran 2020
Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiIsparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti19 Haziran 2020
Kredi kartında yeni dönem! TBMM Genel Kurulunda kabul edildiKredi kartında yeni dönem! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi19 Haziran 2020
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Karneler erişime açıldıMilli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Karneler erişime açıldı19 Haziran 2020
COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA 18 Haziran 2020
5 Maddede Koronavirüsü Bitirecek Formülü Açıkladı5 Maddede Koronavirüsü Bitirecek Formülü Açıkladı19 Haziran 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu Halı Saha İşletmecileriyle GörüştüIsparta Valisi Seymenoğlu Halı Saha İşletmecileriyle Görüştü19 Haziran 2020
Burdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardıBurdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı19 Haziran 2020
Burdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıBurdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı19 Haziran 2020
Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulunduBurdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu20 Haziran 2020
Isparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyorIsparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyor20 Haziran 2020
Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreniSüleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni20 Haziran 2020
Esnek çalışma saatinin detayları belli olduEsnek çalışma saatinin detayları belli oldu21 Haziran 2020
Isparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadıIsparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadı20 Haziran 2020
DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...21 Haziran 2020
Kurbanlık vekalet ücretleri belli olduKurbanlık vekalet ücretleri belli oldu22 Haziran 2020
Burdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulunduBurdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu21 Haziran 2020
Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!21 Haziran 2020
Isparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendiIsparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendi22 Haziran 2020