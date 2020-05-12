İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşem G. Başar, pandemi döneminde sürdürülebilir endüstri ürünleri tasarlamanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek "Biyoplastik ve geri dönüştürülmüş plastik filamentlerle (3D yazıcı ham maddesi) sağlık çalışanları için kişisel koruma ekipmanları, medikal ürünler ve siperlikler üretildi. Sürdürülebilir tasarım ürünleri tüm dünyada sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olanlara ulaştı." dedi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşem G. Başar, doğaya ve çevreye dost, sürdürülebilir endüstri ürünleri tasarımının önemi hakkında bilgi verdi.

Üniversitede sürdürülebilirlik üzerine yaptıkları araştırma ve çalışmalarda Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili 17 maddesini ön planda tuttuklarını kaydeden Başar, şunları kaydetti:

"Tasarım eğitiminin her aşamasında bu maddelere dokunan noktalar bulunduğu için bu süreçleri öğrencilerimize projeler aracılığıyla aktarabiliyoruz. Pandemi sürecinde yapılan birçok araştırma, çevreye ne kadar zarar verdiğimizi ortaya koydu. Ses, hava kirliliği oranı düştü, doğal yaşam alanlarına zarar verilen canlılar, insanların evlerine çekilmeleriyle yaşam alanlarına kavuştular.

Kısacası nasıl tükettiğimizi gördük. İnsanlar evde vakit geçirdikçe ne kadar tükettiklerini fark etti. Evde tükettiğimiz gıdaların ambalajı başlı başına önemli bir atık. 2023 yılı itibariyle Türkiye’deki evsel atık miktarının 38 milyon ton olması bekleniyor ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) raporuna göre atıkların yalnızca yüzde 10'u geri dönüştürülüyor."





- "Sürdürülebilir endüstri ürünleri tasarlamanın önemi daha iyi anlaşıldı"





Başar, geri dönüşümün ekonomik olarak sağladığı katkılar hakkında da bilgi verdi.

Plastiğin hayattan çıkarılmayan bir malzeme olduğu için mümkünse tasarımlarda geri dönüştürülmüş plastik kullanmanın önemli olduğunu bildiren Başar, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Geri dönüştürülmüş plastiklerin her alanda kullanımı mümkün. Pandemi sürecinde sürdürülebilir endüstri ürünleri tasarlamanın önemi daha iyi anlaşıldı. Bu süreç boyunca Pandemi süresince biyoplastik ve geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılan filamentler 3D yazıcılarda kullanıldı. Biyoplastik ve geri dönüştürülmüş plastik filamentlerle sağlık çalışanları için kişisel koruma ekipmanları, medikal ürünler ve siperlikler üretildi.

Bu anlamda sürdürülebilir tasarım ürünleri tüm dünyada sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olanlara ulaştı. Üniversitemizde de 3D yazıcı ile biyoplastik kullanılarak siperlikler üretiliyor ve sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyoruz."





- "İnsanların evde bazı ihtiyaçlarını üretmesi, yeni bir evrenin başlayacağının işaretini veriyor"





Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Başar, evde kalma sürecinin bilinçli tüketmeye yönelik adımlar atmak için bir fırsat olabileceğine dikkati çekerek, insanların evde bazı ihtiyaçlarını üretmesinin yeni bir evrenin başlayacağının işaretini verdiğini aktardı.

Bu süreçte evde atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın alınabilecek en kolay ve faydalı sürdürülebilirlik önlemi olduğunu hatırlattı.



























