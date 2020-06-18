GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Oyunlarla ilişkili web saldırıları nisan ayında yüzde 54 arttı

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Maria Namestnikova: - "Son birkaç ayda kullanıcılar, oyunlarla ilgili zararlı bağlantılara tıklamaya ve kimlik avı tuzaklarına düşmeye meyilli. Kullanıcılar korsan sürümler veya kazanmalarına yardımcı olacak hileler ararken bu tu

Oyunlarla ilişkili web saldırıları nisan ayında yüzde 54 arttı
Ekonomi
19 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Kaspersky Security Network'ten alınan verilere göre, oyun içeriklerini kullanarak kullanıcıları zararlı sitelere yönlendirme denemelerinde büyük bir artış yaşandı ve nisanda günlük saldırı sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 54 arttı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle bu ilkbaharda tüm dünyada milyonlarca insan evlerinden dışarı çıkamadı. Boş vakitlerini evde geçirmek zorunda kalan birçok insan, video oyunları gibi çevrim içi eğlence çeşitlerine yöneldi.

Mart ayında Steam'in (popüler çevrim içi oyun platformu, topluluğu ve mağazası) toplam kullanıcı sayısı önemli düzeyde arttı. 30 Mart'ta ise platform, hem aktif kullanıcı sayısı hem de aynı anda oyun oynayan kullanıcı sayısında rekor kırdı.

Bu eğilimi fark eden Kaspersky araştırmacıları, sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde video oyunlarına ilişkin tehditleri daha derinlemesine incelemeye karar verdi. Yapılan incelemede, beklendiği şekilde siber suçluların, video oyunlara yönelik ilginin artmasıyla bu alanda çeşitli saldırılar düzenlediği görüldü.

Kaspersky Security Network'ten alınan verilere göre, oyun içeriklerini kullanarak kullanıcıları zararlı sitelere yönlendirme denemelerinde büyük bir artış yaşandı.

Nisanda günlük saldırı sayısı, ocak ayına kıyasla yüzde 54 arttı. Bu gibi durumlarda kullanıcılar genellikle popüler oyunların ücretsiz sürümleriyle, güncellemelerle, genişleme paketleriyle veya hilelerle kandırılıyor. Kullanıcılar, gönderilen bağlantılara tıkladığında çeşitli zararlı programları indirmiş oluyor. Bunlar arasında parola hırsızı zararlı yazılımlardan fidye yazılımlarına ve kurbanın bilgisayarında gizlice kripto para madenciliği yapan yazılımlara kadar birçok farklı program bulunuyor.

Oyuncuların en çok kullandığı oyun, bugüne kadar yapılmış en popüler oyunlardan biri olan Minecraft oldu. Bu oyunun adı 130 binden fazla saldırıda kullanıldı. Saldırılarda en çok kullanılan diğer oyunlar ise Counter Strike: Global Offensive ve The Witcher 3 oldu.

Ayrıca, Kaspersky'nin Kimlik Avı Önleme Sistemi'nden alınan verilere göre, nisan ayında "Steam" kelimesini içeren kimlik avı sitelerine yönlendirmeye çalışan saldırıların sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 40 arttı.


- "Başarıları, büyük oranda kullanıcılara bağlı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Maria Namestnikova, video oyunlarıyla ilişkili saldırıların çoğunun karmaşık saldırılar olmadığını, bu nedenle başarılarının büyük oranda kullanıcılara bağlı olduğunu vurguladı.

Namestnikova, son birkaç ayda kullanıcıların oyunlarla ilgili zararlı bağlantılara tıklamaya ve kimlik avı tuzaklarına düşmeye meyilli olduklarını belirterek, "Kullanıcılar, korsan sürümler veya kazanmalarına yardımcı olacak hileler ararken bu tuzaklara düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Yury Namestnikov ise insanların kurumsal ağlara girmekte kullandıkları cihazlarda oyun oynadıklarından 2 kat daha dikkatli davranması gerektiğine dikkati çekerek, "Riskli hareketler yalnızca kişisel veriler ve para kaybetmeye değil, kurumsal kaynaklara ulaşılmasına da neden olabilir. Evden çalışırken mümkünse kişisel bilgisayarınızla kurumsal ağlara girmekte kullandığınız cihazı ayrı tutmaya çalışın." değerlendirmesinde bulundu.

Video oyunlarıyla ilişkili siber suçlar hakkında daha fazla bilgi, Securelist sayfasında bulunabiliyor.

Kaspersky uzmanları, oyun oynarken saldırılardan korunmak için şunları öneriyor:

"Oyun hesaplarınızı korumak için güçlü parolalar ve mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğini kullanın. Video oyunlarının korsan kopyalarına ve hilelere dikkat edin. Bunlar siber suçluların en sık kullandığı tuzaklardır. Zararlı dosyaları tespit eden, kimlik avı sitelerini ve yönlendirilen zararlı siteleri engelleyen, Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Oyun oynarken güvenlik çözümünüzü devre dışı bırakmayın, daha az kaynak kullanan oyun moduna alın."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haber: Isparta için yeni kararlar yayınlandı
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da trafik kazası! sürücü hayatını kaybetti
Isparta'daki hırsızlık olayını JASAT dedektifleri çözdü! yakalandılar
Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte riskli iller ve koronavirüs vaka sayıları
Binlerce öğrenci bu haberi merakla bekliyordu
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı
Isparta'da yeni nesil oyuncu bilgisayarları görücüye çıktı
Isparta'daki Demirel Müzesinden "demokrasi tarihi" yolculuğuna davet
​KÜLTÜR PORTALINDA ISPARTA FARKI
​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!
​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
ISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK
ANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Balık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşür
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK
Tüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak Zorunda
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yeni bir türü daha tespit edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge13 Haziran 2020
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyorIsparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor12 Haziran 2020
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyorIsparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor12 Haziran 2020
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı14 Haziran 2020
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABERİŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER12 Haziran 2020
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdükBaşdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük12 Haziran 2020
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde BulunduVali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu12 Haziran 2020
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEKİKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK14 Haziran 2020
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle BuluşuyorLavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor13 Haziran 2020
Yeni bir türü daha tespit edildiYeni bir türü daha tespit edildi13 Haziran 2020
Tüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak ZorundaTüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak Zorunda14 Haziran 2020
ANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DEANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE14 Haziran 2020
Balık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşürBalık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşür14 Haziran 2020
Doğaseverler Düldül Dağı'nda kamp kurduDoğaseverler Düldül Dağı'nda kamp kurdu14 Haziran 2020
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı15 Haziran 2020
Isparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandıIsparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı12 Haziran 2020
Isparta'da jandarmadan aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme Isparta'da jandarmadan aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme 12 Haziran 2020
ISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK15 Haziran 2020
​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!16 Haziran 2020
​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor15 Haziran 2020