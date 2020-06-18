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Albaraka Türk'ten, Albaraka Garaj girişimlerinden Vomsis’e 700 bin TL yatırım

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Fintech GSYF bünyesinde Albaraka ekosisteminde yer alan Garaj mezunu girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz"

Albaraka Türk'ten, Albaraka Garaj girişimlerinden Vomsis’e 700 bin TL yatırım
Ekonomi
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İSTANBUL - Albaraka Türk'ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi tarafından kurulan Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), Albaraka Garaj girişimlerinden Vomsis’e 700 bin TL tutarında yatırımda bulunacak

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankası, pandemi sürecine rağmen girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve onlara katkı sunmaya devam ediyor.

Bankanın yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi tarafından kurulan Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), bu kez Albaraka Garaj girişimlerinden Vomsis’e 700 bin TL tutarında yatırımda bulunacak. 2019’dan bu yana 5. kez Garaj girişimcilerine destek olan fonun, bugüne kadarki toplam yatırım tutarı 4 milyon TL’ye ulaştı.

Albaraka Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, Vomsis Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kayretli ve Vomsis Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi (CTO) Ramazan Uç’un katılımıyla bankanın genel müdürlüğünde imza töreni gerçekleştirildi.


-“Startuplar önemli rol üstlenmeye devam edecek”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, küresel çapta yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının getirdiği birçok olumsuzluğa rağmen start-upları desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Utku, şunları kaydetti:

“Girişimcilik ekosistemimizi güçlendirmeye ve bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecine rağmen start upları desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu tür zorlayıcı süreçlerden çıkışta start up’ların önemli bir rol üstleneceğini ve çözüm noktasında tüm dünyayı farklı bir yere taşıyacağına inanıyoruz. Bu nedenle de girişimcilere gerek kuluçka merkezimizle gerekse Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımızla destek olmaya devam edeceğiz.”

Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer ise, “Fintech GSYF bünyesinde Albaraka ekosisteminde yer alan Garaj mezunu girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz. Yatırım yaptığımız şirketlerin çok daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Vomsis ile birlikte 5. Yatırımımızı gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Önümüzdeki günlerde girişimcilik ekosistemi için heyecan verici haberler vermek için hazırlıklarımız devam ediyor. Lansmanını yapacağımız yeni fonlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yatırım alan Vomsis, tüm banka hesaplarının güvenli bir şekilde tek bir ekrandan takip edilmesini sağlayan akıllı banka asistanı uygulamasıdır. Uygulama sayesinde her bankaya tek tek girmek yerine tek bir ekran üzerinden bütün hesaplar anlık olarak kontrol ve takip edilebiliyor. Ayrıca kredi kartı ve taahhüt gerektirmiyor ve hiçbir şekilde banka hesap bilgisi ve şifre talep edilmiyor. Yüksek veri güvenliği, zaman avantajının yanı sıra her yerden ve her cihazdan erişim imkanı sağlıyor.


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