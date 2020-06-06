ANKARA - OPET istasyonlarında Yapı Kredi Pay ile araçlarından ödeme yapacak müşterilerin toplamda 50 lira değerinde yakıt puan kazanabileceği belirtildi.

OPET'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Türkiye'deki tüm istasyonlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet vermeye devam ettiği ifade edildi.

OPET ve Yapı Kredi'nin haziran sonuna kadar devam edecek yeni bir kampanya başlattıklarının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapı Kredi World Üye iş yeri olan OPET ve Sunpet istasyonlarındaki Yapı Kredi World POS cihazlarından farklı günlerde 4 kez tek seferde 125 lira ve üzeri akaryakıt/otogaz alışverişi yapanlara sunulacak OPET Puan SMS ile katılımda 30 lira, World Mobil ile katılımda 40 lira, ödemelerden en az birinin Yapı Kredi Pay - Araçta Ödeme seçeneğiyle yapılması durumunda ise ek 10 lira olmak üzere toplam 50 lira değerinde olacak."

Açıklamaya göre, kampanyaya katılmak için Yapı Kredi kart sahiplerinin OPET yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaralarını kısa mesaj ile 4454’e göndermesi ve istasyonda işlem öncesi araçta ödeme yapacağını belirtmesi gerekecek.

Ayrıca, Yapı Kredi Pay - Araçta Ödeme’yi seçen kullanıcıların World Mobil’de PAY butonuna tıklayıp "Araçta Ödeme"yi seçmesi ve araç plakasını kaydetmesi, dolum bittiğinde ise PAY menüsünden "Araçta Ödeme"ye girmesi ya da telefona gelen bildirime tıklayarak ödeme ekranından kart seçimi yapmasıyla ödeme tamamlanacak.





